'Cuando Harry conoció a Meghan': los secretos de su historia de amor desvelados en un documental El canal televisivo 'Channel 4' ha indagado en la vida de la actriz de 'Suits' y en sus inicios con el Príncipe, descubriendo así que su historia de amor podría ser comparada con un cuento de hadas

¿Quién dijo que los cuentos de hadas no existen? La historia de amor del príncipe Harry y Meghan Markle cada día se acerca más a ello después de ver el documental 'Cuando Harry conoció a Meghan' que este sábado 28 de octubre emitía el canal de televisión de Reino Unido 'Channel 4'.

En él, se desvela, entre otros muchos detalles, que el príncipe Harry estaba enamorado de la actriz dos años antes de conocerla, al menos, de su personaje de Rachel Zane en la serie Suits. Incluso habría llegado a mencionar a sus amigos que la actriz era su "mujer ideal".

Tal vez por ello fue el príncipe Harry quien en el verano de 2016 pidió a su amigo en común Markus Anderson una cita con la actriz, que estaba en ese momento en Londres animando a su amiga Serena Williams en el torneo de Wimbledon. Markus hizo de cupido y preparó una reunión con varios amigos en el Soho House 76 Dean Street, donde la pareja tuvo un momento para conocerse en uno de los reservados del local.

El documental también asegura que los orígenes de Meghan podrían ser ingleses, para ser exactos, de Yorkshire. Según revela el historiador Andy Ulicny, su tatarabuela paterna, Martha Sykes, nació allí, aunque en 1869 y con sólo un año de vida viajaba a EEUU con sus padres, Thomas y Mary, para establecerse en el continente americano e iniciar una nueva vida.

También tira de hemeroteca para revelar sus comienzos en televisión como azafata del programa Deal or not Deal, algo así como el Allá tú americano, donde Meghan tenía la labor de abrir un malentín y mostrar al concursante de turno si había ganado 1 o 100 mil dólares. Markle demostró también su talento en la comedia gracias a la película Random Encounters.

Meghan ha hablado en más de una ocasión de los desafíos de conseguir un papel en Hollywood siendo una actriz de raza. "No era lo suficientemente negra para los papeles negros y no era lo suficientemente blanca para los blancos, dejándome en el medio como el camaleón étnico que no podía tener un trabajo".

Además el corresponsal real Nicholl insiste en que la Reina está "encantada" con su relación, y explica simplemente: "Todo lo que la Reina quiere es que sus hijos y sus nietos sean felices". "Si el Príncipe Harry está contento con Meghan, no hay preocupaciones de la Reina".

Precisamente este encuentro de la pareja con Isabel II para tomar e té y conocerse ha disparado las alarmas sobre el inminente anuncio de su compromiso, que podría llegar antes de Navidad.