El primer look premamá de Behati Prinsloo para ir de fiesta no es como los demás La modelo namibia y 'ángel' de Victoria's Secret muestra su 'baby bump' con un minivestido de estampado de leopardo, un estilismo lejos de cortes que imperan entre las embarazadas

A golpe de selfie, en una fotografía donde mostraba su embarazo, Behati Prinsloo confirmaba que esperaba su segundo hijo, junto a su marido, el cantante Adam Levine. Ahora, la modelo namibia y ángel de Victoria's Secret vuelve a recurrir a este medio para mostrarnos la evolución de su baby bump y no solo eso, sino que nos presenta su primer estilismo para ir de fiesta oficial tras dar la noticia (sólo la habíamos visto abrir su agenda profesional como invitada en el reality show televisivo que presenta Adriana Lima). Lo curioso es que su look premamá no es nada convencional y, a la par, supone un cambio de imagen. ¿Quién ha sido su estilista?, ¿qué tiene de nuevo?



Si para ir de fiesta es el corte imperio el que impera tradicionalmente en los looks para embarazadas, ella opta por una imagen más atrevida y urbana al decantarse por un minivestido con cuello a la caja con acabado en pico, manga larga y, lo más llamativo, estampado animal print de leopardo (una de las tendencias de este otoño). Un diseño, que, lejos de buscar consejos externos, aclara que ha sido elegido por ella misma, como también ocurre con los complementos. “Estilismo creado por mí”, precisa en su perfil de Instagram.





Un cambio radical de imagen premamá

De hecho, la elección supone un cambio radical de estilo, pues durante estos días su prenda fetiche son los vaqueros adaptados para embarazadas: “Me quité mis jeans premamás”. Una excepción que hace en honor del maquillador Hung Vanngo, a quien admira y que, durante esta velada organizada por In Style, se le homenajeaba por el premio como Maquillador del Año.



