Prince Michael Jackson I hospitalizado de urgencia tras sufrir un accidente de moto El hijo del Rey del Pop ha compartido con sus fans el paso a paso de su grave incidente

El hijo mayor de Michael Jackson, Prince Michael Jackson I, se ha convertido en protagonista de la actualidad debido al aparatoso accidente que sufría tras la celebración de la noche de Halloween. El propio joven se encargaba de informar a sus seguidores de Instagram de la situación por la que estaba atravesando con una significativa imagen de sus piernas dentro de una ambulancia. Con el escueto titular de “Well shit!”, el hijo del Rey del Pop mostraba su gran disgusto ante la situación, aunque al mismo tiempo, mostraba a sus followers que su estado no revestía extrema gravedad.

A los pocos minutos de hacerse pública la imagen, diversos medios internacionales se hacían eco de la noticia. En concreto TMZ informaba de los pormenores del suceso que, finalmente, ha quedado en un gran susto. Al parecer, el joven de 20 años conducía su motocicleta (una clásica Harley Davison) por las calles de Los Ángeles, cuando perdió el control de su vehículo debido a la lluvia y cayó al asfalto. Según apunta el portal americano, Prince fue trasladado de inmediato en ambulancia al hospital cercano.

A pesar de que la aparatosa caída no tuvo consecuencias graves para el hermano mayor de Paris Jackson, el joven sufrió diversas roturas, pero no tardó en ser dado de alta.

Thank you all for your concern I️ am resting at home and working on recovering.

El propio Prince Michael Jackson se encargaba de emitir un video comunicado en su cuenta de Instagram, tranquilizando a sus fans y agradeciendo al equipo médico la diligente intervención tras su caída y los cuidados recibidos: “Hola a todos. Ya estoy en casa, estoy descansando y recuperándome. Me gustaría agradecer en primer lugar a todo el equipo médico del Hospital de Los Ángeles por el gran cuidado que he recibido (…) También me gustaría agradeceros a todos vosotros, por vuestra preocupación y vuestros deseos de que me encuentre rápidamente bien. Lo aprecio realmente”.

Este importante incidente (pero sin graves consecuencias para el hijo de Michael Jackson) no ha restado ilusión al joven por seguir practicando uno de sus mayores hobbies desde que era joven, montar en moto. Precisamente, él mismo se encargaba de contar a sus seguidores de youtube lo que ha supuesto para la suya propia y disfrutar de la que es una de sus grandes pasiones: “Desde que era pequeño siempre quise tener una. Me parece algo macarra”.

De hecho, además de las imágenes que publica junto a familiares o amigos, la mayoría de fotografías que copan su cuenta de Instagram pertenecen a momentos en la carretera con su inseparable motocicleta.