John Stamos, el tío de 'Padres forzosos', anuncia su compromiso con Caitlin McHugh de esta forma tan romántica El popular actor, de 54 años, lleva casi dos años saliendo con la modelo y actriz Caitlin McHugh

¿Quién no cayó rendida a los encantos del tío Jesse en la mítica serie Padres Forzosos? A pesar de que ya ha pasado mucho tiempo años John Stamos, de 54 años, sigue manteniendo ese atractivo que levantó pasiones en la pequeña pantalla, pero sentimos tener que daros una mala noticia y es que... ¡se ha comprometido!

El actor ha querido compartir su felicidad con sus seguidores de las redes sociales anunciando que le ha pedido matrimonio a su novia, la bella modelo y actriz Caitlin McHugh, publicando este dibujo tan romántico en el que salen delante del icónico castillo de Disneyland en California. "Yo pregunté... ¡y ella dijo que sí! Y vivimos felices para siempre", ha escrito.

John y Caitlin llevan saliendo casi dos años y cada día están más enamorados, por lo que no han dudado en dar un paso más en su relación. Por el momento, no ha trascendido más información acerca del enlace, pero no sería de extrañar que Disney estuviera muy presente, ya que la actriz es fan incondicional de todo lo que tiene que ver con esa temática. De hecho, solo hay que echar un vistazo a su perfil de Instagram para darse cuenta de lo mucho que le gusta disfrazarse de personajes que van desde Minnie Mouse hasta Mary Poppins, pasando por Winnie the Pooh o cualquiera de las Princesas Disney. La actriz ha visitado el parque más famoso del mundo en multitud de ocasiones, tanto acompañada de su chico como por sus amigas, ¿soñará con convertirse en la princesa de su propio cuento de hadas? ¿con qué vestido nos sorprenderá?

Conocida por sus papeles en series de televisión como Crónicas vampíricas, Ley y orden, Castle, Cambiadas al nacer, NCIS: Los Ángeles, la actriz también ha formado parte de diferentes títulos en la gran pantalla, como Soy leyenda, Tomato Soup, Wild for the Night o Random Tropical Paradise. Además, trabajó con su futuro marido en el corto Ingenueish. "Estoy muy feliz, es un gran apoyo, y realmente no podría pedir nada mejor", confesó McHugh en una entrevista que concedió a Entertainment Tonight a principios de este año. "Nos gusta mantener nuestras vidas privadas porque hemos visto cómo son las relaciones que están en el ojo público y nos gusta nuestra privacidad. No queremos que se comente cómo debería o no debería ser nuestra relación", explicó, y añadió. "Somos muy felices juntos y esperamos serlo por mucho tiempo".