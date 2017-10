Cumple en febrero seis años El emocionado recuerdo de Daniel de Suecia a su hija Estelle durante su último discurso Junto a su esposa, la princesa Victoria, participó en un foro de la fundación que ambos crearon, Generation Pep, que tiene como objetivo garantizar la salud en la infancia

El motivo de su discurso era recordar la importancia de apoyar a la infancia y el príncipe Daniel de Suecia no pudo evitar recordar en ese momento a su hija Estelle. En sus palabras se adivinaba el inmenso amor que siente por ella y lo importante que es su faceta de padre, cuando se tratan temas tan sensibles. El marido de la princesa Victoria comentó en un seminario cómo su mujer y ella decidieron crear la fundación Generation Pep, una organización sin ánimo de lucro que trata de crear conciencia y busca compromiso para garantizar la buena salud de la infancia.

“Suecia debería ser un país donde todos los niños y jóvenes tengan las mismas condiciones para una vida activa” aclaró. Fue entonces cuando recordó a su hija mayor y no pudo evitar emocionarse. Mientras comentaba lo que significa tener una esperanza de vida de seis años, mencionó a su niña. “Nosotros, que tenemos hijos, sabemos qué sucederá en seis años y cuánto echarías de menos el no poder vivirlos. Nuestra hija Estelle cumple seis años en febrero. Me resulta difícil pensar en perderme un mes o un año de su vida debido a una enfermedad. No puedo pensar algo así” dijo, con una expresión preocupada.

Mencionó situaciones cotidianas e hizo referencia a su propia experiencia –él se sometió a un trasplante de riñón en 2009-, enfatizando la importancia de la rutina. “Cuando tienes mala salud, algo que yo he experimentado, son esas cenas con amigos y el día a día lo que más valoras”. Pidió responsabilidad a los distintos sectores de la sociedad, compañías, medios de comunicación y a la familia y explicó que las pequeñas acciones ayudan. “No podemos aceptar que algunas vidas duren menos que otras solo porque haya diferencias socioeconómicas” aclaró.

Estelle y su hermano Oscar, de año y medio, son los auténticos “reyes” en casa de Victoria y Daniel de Suecia. Los pequeños, que en sus recientes apariciones públicas se han mostrado traviesos y curiosos, son el ojito derecho de sus padres. Para muestra las tiernas palabras que les dedican.