El príncipe Guillermo enseñará a su hijo cómo salvar una vida

El príncipe Guillermo está acostumbrado a tratar con grandes personalidades de todo el planeta y mismamente anoche conoció a algunas de esas personas realmente extraordinarias mientras asistía a los premios Pride of Britain, entre ellas a la pequeña Suzie McCash, de apenas cinco años. Suzie ha sido la ganadora de esta edición del premio Child of Courage, al salvar con tan solo cuatro años la vida de su madre con una llamada a los servicios de emergencia del 999 cuando la vio derrumbarse sin respiración. Verdaderamente impresionado por sus heroicos esfuerzos, el Príncipe la felicitó y admitió que no tenía “ni idea” de lo que su propio hijo, el príncipe George, haría en semejante situación: “Tengo un niño de cuatro años llamado George y si le diera un teléfono no sé qué haría... ¿Y sabes qué? Voy a tener una conversación con mi hijo sobre qué hacer, porque lo que tú has hecho es realmente importante”. Una lección de vida.

VER GALERÍA

Brilló en la gala de anoche toda una constelación de estrellas, celebridades de todos conocidas como la actriz Joan Collins, la cantante Nicole Scherzinger, exnovia del piloto de F1 Lewis Hamilton; y otras bellezas tal vez menos populares en nuestro país pero igual de impactantes como la actriz Amanda Holden, la cantante, bailarina, modelo y presentadora Alesha Dixon, la también modelo y presentadora de la cadena de televisión británica ITV Holly Willoughby o la periodista Charlotte Hawkins, que participó en la decimoquinta edición del programa Strictly Come Dancing (versión inglesa de nuestro Mira quién baila). Ninguna, sin embargo, eclipsó al chico que deslumbró al mismísimo Guillermo de Inglaterra: Moin Younis, de 17 años y ganador del premio Teenager of Courage. El Príncipe se detuvo también a hablar con este joven inspirador, que padece un trastorno genético de la piel, doloroso y raro, llamado Epidermolysis, que provoca ampollas y sangrado al menor golpe.

VER GALERÍA

Hablando después con el diario británico Mirror, Moin dijo acerca de su encuentro con el Príncipe: “Fue increíble. El hecho de que sepa tanto sobre mí, significa que las cosas que hago salen. Hablamos acerca del equipo del Aston Villa, porque ambos somos aficionados de este club de fútbol, y de cómo necesita mejorar”. Y concluyó: “Ya pensaba que era un gran hombre. Parece un tipo muy callado, pero cuando charlas con él realmente te das cuenta de que es uno de los individuos más agradables que hayas conocido nunca, honestamente. Su visita de esta noche permanecerá en mí siempre”.

VER GALERÍA