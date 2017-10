Nuevos retratos oficiales de Elisabeth de los Belgas por su 16º cumpleaños

Sus admiradores no se cansan de mirar y remirar los nuevos retratos oficiales de Elisabeth de Bélgica con motivo de su 16º cumpleaños (25 de octubre) ni de desearle uno y otro y otro más (así hasta los 548 comentarios y los 2.746 me gusta en la cuenta oficial de la Casa Real belga en Facebook) toda la felicidad. La hija mayor de los reyes Felipe y Matilde, llamada a ser Reina de los Belgas, ya no es la niña que una vez fue. Y, aunque todavía le falte recorrido, año a año, acto a acto, va convirtiéndose en la mujer que un día será.

Día Nacional de Bélgica: el día que la reina Matilde se 'Maximiza' y la princesa heredera Elisabeth 'reina'

La Familia Real de los belgas se reúne al completo por el 80º cumpleaños de la reina Paola

Los reyes van llegando a los 50... y sus princesas se hacen mayores

Los primeros cambios de esa metamorfosis en una Princesa en todo su esplendor afloran en sus bellas facciones de joven adolescente, en sus maneras de Heredera al trono en sus todavía escasas apariciones oficiales y en sus nuevos gustos y aficiones, según la actualización de su biografía publicada en la página web de la Casa Real belga para la señalada ocasión: “Es muy deportista: esquía con regularidad, juega al tenis, practica la vela y el submarinismo. También es una amante de la naturaleza y le encanta dar largos paseos. Habitualmente queda con su grupo de amigos para divertirse”.

Ese amor por la naturaleza queda patente también e inmortalizado en uno de los dos primeros planos compartidos, en el que la joven aparece con un jardín de fondo, y en una imagen de interior, tomada en una de las estancias de Palacio, en la que comparte plano con el mejor amigo del hombre, y de una princesa: su perro Jeep, un West Highland white terrier.