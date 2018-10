La pulsera de Sarah Ferguson que no viste en la boda real

En la capilla de St. George en el Castillo de Windsor, no había nadie más emocionado que Sarah Ferguson. La mamá de Eugenia de York no podía contener su euforia al ver a su hija desposando a Jack Brooksbank, a quien ha dicho quiere como un hijo. Pero ha sido hasta que se han visto a detalle sus fotografías que se ha descubierto que en su look llevaba un elemento que dejaba al descubierto un especial detalle que quiso lucir para resaltar el cariño que tiene por su hija menor.

Cuidadosa de cada detalle para uno de los días más importantes de su vida, la Duquesa de York puso atención hasta en lo más mínimo. Si no lo crees debes ver el brazalete que llevaba en la muñeca derecha que en oro y diamantes decía Eugenia con letras de gran tamaño. Se sabe que esta pieza que ha usado en diferentes ocasiones a lo largo de los años, tiene del otro lado escrito Beatriz, nombre de su hija mayor, pero al tratarse del gran día de la pequeña de la casa, dejó al descubierto solo su nombre.

Si pensabas que éste es el único detalle que Sarah llevó en su look para conmemorar este gran día, te contamos un poco más. La Duquesa de York llevó un bolso clutch en camel de Manolo Blahnik que perteneció a su mamá y que usó el día de la boda de Sarah con el Príncipe Andrés. Así, es, a través de esta pieza vintage quiso replicar el papel de ‘mamá de la novia’ que su propia madre tuvo en aquella boda real.

Para esta ocasión tan especial, Sarah no tuvo uno ni dos vestidos, sino tres. El primero, fue el look más visto, un vestido justo por debajo de la rodilla con cuello en V y pliegues acentuando su figura, hecho por una casa de moda de Windsor llamada Emma Louise Design. Esa misma tarde, para la recepción en Royal Lodge, la Duquesa de York volvió a confiar en el verde con un diseño hasta el piso en satín de Jad Ghandour. El último, fue el vestido que lució el sábado durante la celebración más relajada. Manteniendo un estilo muy casual, prefirió un azul powder para un vestido tea length que iba en contraste con una chaqueta de piel negra y zapatos a juego. Muy de acuerdo a los tiempos actuales, Sarah utilizó su cuenta de Instagram para dar detalles de sus looks.

