¡A festejar! Tienes que ver la cara de Eugenia al ver el auto que la llevó a su recepción

Después de protagonizar una romántica ceremonia y dar un solemne recorrido por Windsor, el momento de festejar ha llegado para la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank. La feliz pareja ha dejado ya el castillo en donde fue el almuerzo de su boda ofrecido por la Reina Isabel, con rumbo a la recepción de su gran día. Como este viaje como recién casados debe hacerse con estilo, Eugenia y Jack han abordado un espectacular automóvil que ha dejado con la boca abierta a la Princesa, literalmente. Tienes que ver la reacción de Eugenia al ver el coche que la esperaba para llevarla a la gran fiesta en Royal Lodge.

Se trató de un DB10 Aston Martin, sí, el mismo auto que apareció en la cinta de James Bond, Spectre. En un momento por demás entrañable, la Princesa fue ayudada no solo por su nuevo esposo, sino por su familia. Mientras Beatriz no cabía de la felicidad al ver a su hermana menor, el Príncipe Andrés como un padre amoroso trataba que la cola del vestido estuviera perfecta para su hija. A lo lejos, en el fondo de la imagen, se ve a una nostálgica Sarah Ferguson viendo la felicidad de su hija menor.

En definitiva, los momentos familiares han sido la norma de esta fiesta. HELLO! UK ha podido saber que durante el almuerzo, el Duque de York dio un emotivo discurso. “Habló de la dinámica de cómo funciona su relación. Lo que me hizo llorar fue cuando el Duque dijo que iba a hacer algo que no había hecho nunca antes, fue hacia su nuevo yerno y lo abrazó. Él no es una persona muy afectuosa”, contó uno de los invitados a nuestra publicación hermana, “Había emoción de parte de las dos familias”.

Por supuesto, no podían faltar las anécdotas familias, por ejemplo, las muchas horas que pasó recogiendo muñecas Barbie. “Habló de los retos de limpiar el cuarto de una adolescente cuando regresó de su trabajo como oficial naval en Farkland Islands. Pensó que sabía cómo era mantener un barco limpio hasta que lo intentó con el cuarto de una chica adolescente”, narró el invitado.

Ahora es tiempo de disfrutar al máximo, en lo que se dice será una fiesta inolvidable.

