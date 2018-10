La emotiva razón por la que la Princesa Eugenia eligió un vestido con escote en la espalda







¡Algo digno de ser mostrado! Al parecer eso pensó la Princesa Eugenia para el look de su boda con el empresario Jack Brooskbank, con el que no solo sorprendió gracias a su elegancia sino por elegir un detalle en particular en el diseño de éste con el que mandó un poderoso –y bastante emotivo- mensaje.

Y después de elegir a Peter Pilotto como firma creadora de su vestido de novia, uno de los principales pedidos de la Princesa -si no es que el más importante-, era tener un look con escote en la espalda para mostrar la cicatriz que posee en la columna, esto a raíz de la operación que tuvo a los 12 años para corregir su escoliosis –un padecimiento del cual ha hablado y apoyado la causa abiertamente-.

La Princesa logró su objetivo pues al entrar a la capilla de St. George en el Castillo de Windsor, la cicatriz de dicha operación sobresalió de entre el escote doblado del vestido creado por Peter Pilotto y Christopher De Vos para la firma británica antes mencionada, algo que sin duda emocionó tanto a su ahora esposo como a sus padres, el Príncipe Andrés y Sarah Ferguson, quienes siempre la han apoyado en los momentos más difíciles que ha pasado a causa de esta enfermedad, la cual consiste en curvaturas anormales que afectan la columna vertebral.

Eso sí… aunque todos los detalles del look de novia fueron resguardados por mucho tiempo, Eugenia dio una pista de este escote en la espalda días antes, al confesar lo importante que era mandar un mensaje a través de su vestido para así acabar con los estereotipos que rodean la sociedad de hoy en día, además de apoyar a esta causa.

"Me operaron cuando tenía 12 años y lo verán en la boda, pero es una manera encantadora de honrar a la gente que vio por mí y una forma de apoyar a los jóvenes que también pasan por esto. Creo que puedes cambiar la forma en la que se concibe a la belleza, y que puedes mostrarle a la gente tus cicatrices y creo que es muy especial apoyar esto. Entonces, eso es muy importante para mí. Pero, aparte de eso, otras organizaciones que están ahí, es simplemente muy importante que tenga la oportunidad de ser honradas por su trabajo que hacen constantemente, entonces es adorable que pueda compartir este día tan especial con ellos", confesó durante una visita al Hospital Nacional Real de Ortopedia.

¿Lo cierto? Es que el vestido de novia de la Princesa Eugenia pasará a la historia no solo por su diseño único… ¡sino por el emotivo mensaje que mandó con éste!

