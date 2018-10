El encuentro entre Sarah Ferguson y el Duque de Edimburgo







Las bodas suelen ser escenario de encuentros y desencuentros entre algunas familias, y en el caso de los Windsor las cosas no son diferentes. Uno de los momentos más comentados de la boda de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank es sin lugar a dudas el encuentro entre la madre de la novia, Sarah Ferguson y el Duque de Edimburgo, después de 22 años de gélida relación. Hace más de dos décadas que no se les capturaba juntos y a pesar de que se pensaba que éste sería un encuentro imposible, el amor del esposo de la Reina por su nieta, hizo posible no solo que se vieran si no que posaran juntos en los retratos oficiales.

Se llegó a dudar que esta reunión fuera posible, pues el Duque de Edimburgo podría declinar de último momento, dependiendo de cómo se sintiera por la mañana, pero no le quiso fallar a su nieta. Por primera vez en todos estos años, no solo se les vio en el mismo lugar, sino que estuvieron sentados apenas con un espacio de distancia. El Duque, en su posición como esposo de la monarca, y Sarah como mamá de la novia, los dos tenían lugares privilegiados que permitieron que se les retratara juntos. Eso sí, no se les vio intercambiar ni un saludo, por lo menos de forma pública.

La relación entre la Duquesa de York y el Príncipe Felipe se volvió muy complicada en 1992 cuando se dieron a conocer unas fotografías de Sarah Ferguson con John Bryan, quien se dijo era su asesor financiero. Al no ser la primera vez en la que la Duquesa se veía envuelta en este tipo de situaciones, las imágenes recorrieron el mundo tirando por tierra la relación que ella tenía con sus suegros, siendo el más contrariado el Príncipe Felipe que desde entonces prefirió no coincidir con su nuera en adelante. Desde 1996, tras el divorcio de los Duques de York, Sarah y el Príncipe Felipe han coincidido apenas en unas cuantas ocasiones y nunca se les ha fotografiado juntos.

Las diferencias no podrían haber sido más significativas, pues se decía que a su llegada al palacio, ella era considerada su nueva favorita. Las cosas simplemente se hicieron más complicadas con el paso de los años, sobre todo después de que en el 2010 News of the World publicara un video de la Duquesa aceptando un maletín con 32,000 euros (alrededor de $752,000 pesos mexicanos) de adelanto a cambio de que le consiguiera una cita con su exmarido. De este escándalo Sarah pidió perdón públicamente, pero la Familia Real la mantuvo al margen de todo.

Ha sido en los últimos meses que poco a poco se ha normalizado la presencia de Sarah Ferguson entre los Windsor, anticipándose a este evento. Su aparición en la boda de los Duques de Sussex fue muy comentada, para después asistir al Royal Ascot y convivir directamente con la Reina Isabel con quien se le vio muy animada.

