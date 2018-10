¡Misterio revelado! Así fue el espectacular vestido de novia de Eugenia de York







¡El secreto por fin fue resuelto! El novio, Jack Brooksbank, y el mundo fueron testigos de la develación de uno de los misterios mejor guardados en los últimos meses: el vestido de novia que la Princesa Eugenia eligió para llegar al altar. Tal como se esperaba, la novia llegó a la capilla de St. George en el Castillo de Windsor, perfectamente escoltada por un galante Duque de York, quien se veía de lo más emocionado al entregar a su hija en matrimonio. Fue en ese momento que se pudo dar el primer vistazo del diseño que eligió la nieta de la Reina Isabel II.

Para el día más especial de su vida, Eugenia llevó un espectacular vestido diseñado por Peter Pilotto y Christopher De Vos, genios detrás de la firma británica Peter Pilotto, la cual es conocida por sus creaciones innovadoras que a su vez resaltan la silueta femenina, algo evidente en look de la Princesa, quien mostró una figura más esbelta que nunca en un vestido con escote doblado desde sus hombros hasta su espalda además de un corsé brocado con una falda plisada.

VER GALERÍA

El vestido fue creado capa por capa desde el corsé hasta la falda con una tela creada en el estudio de la firma con distintas flores tejidas en jacquard de seda, algodón y mezcla de viscosa. Entre los detalles se puede encontrar el cardo de Escocia, ya que a los novios les encanta pasar su tiempo libre en Balmoral; el trébol de Irlanda, un guiño a la familia materna de la novia y la rosa que representa la casa de York.

Eugenia conoció a los diseñadores cuando fue co-anfitriona de un evento para apoyar a las mujeres artistas. Para este vestido, el dúo se inspiró con archivos de los vestidos que han usado las novias de la Familia Real previamente, trabajando muy de cerca con ella en todo momento. ¿La petición más importante y emotiva del vestido? Fue que la Princesa pidió que su vestido tuviera un escote en la espalda, detalle que mostró las cicatrices que tiene en esta parte por la cirugía que tuvo a los 12 años para corregir su escoliosis.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

La Princesa coordinó su look con unas elegantes zapatillas de Charlotte Olympia hechas de satín, mientras que su arreglo floral lirio de los valles, cardos azul pastel, stephanotis, rosas blancas y hiedra, detalles que combinaron a la perfección con su look de novia, el cual resaltó su estilizada figura.

Pero... ¿por qué eligió esta firma como la indicada para su gran momento? Aunque todos los rumores apuntaban a que usaría la firma Erdem –esto al hacer su anuncio de compromiso en un vestido floral de esta marca-, la princesa eligió a los genios detrás de Peter Pilotto gracias a su talento y al ser una firma británica, la cual fue fundada en Londres en 2007. “No le voy a decir a nadie quién me lo está haciendo, pero puedo decir que es un diseñador basado en Gran Bretaña.[...] Es la única cosa de la que estaba segura. Tan pronto como anunciamos la boda, sabía el diseñador, y el estilo, de inmediato. Nunca pensé que yo sería la que sabría exactamente lo que me gusta, pero he estado muy aplicada en eso”, comentó días antes. Sin duda, ¡un vestido que pasará a la historia!

VER GALERÍA