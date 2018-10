Nadie ha disfrutado la boda como Sarah Ferguson, la madre de la novia







Si la llegada de la novia es la más esperada, esta boda real tiene otra protagonista, la madre de Eugenia de York, Sarah Ferguson. Tal como lo hiciera en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle, la Duquesa de York llegó a la capilla de St. George en el Castillo de Windsor radiante y con una sonrisa de oreja a oreja que iluminó todo su rostro. Propios y extraños fueron testigo de la entrada de Sarah, en el que es sin duda su regreso al más cercano círculo de la Familia Real británica, y es que el evento no era para menos.

Como si hiciera una señal de victoria, Sarah levantó el puño simpáticamente para después señalar a alguien de la multitud con el dedo, como si se tratara de una rockstar. Bien acompañada de la Princesa Beatriz, la Duquesa de York no podía dejar de sonreír. Siempre espontánea, a lo largo de toda la ceremonia tuvo distintos gestos divertidos. Para esta inolvidable ocasión, lució un vestido en verde esmeralda que iba a juego con un espectacular sombrero.

Desde el anuncio del compromiso, la madre de la novia fue la primera en mostrar su emoción al saber que su hija se casaría con Jack Brooksbank. “Amamos a Jack y estoy tan emocionada de tener un hijo, un hermano y un mejor amigo. Eugenia es una de las mejores personas que conozco y juntos serán pura armonía”, escribía la orgullosa madre en su cuenta de Instagram al anunciar el compromiso. Como si una imagen no fuera suficiente para compartir la alegría que la albergaba, Sarah publicó cinco fotografías diferentes en las que dejaba claro que no podía estar más feliz; por lo que solo se puede imaginar lo que está sintiendo en estos momentos.

Sin embargo, hay un poco de tensión en este día y es que aunque todo es felicidad, hay un encuentro que no será nada sencillo para la Duquesa de York. Desde que Sarah se divorciara del Príncipe Andrés en 1996, la Duquesa y su exsuegro, el Duque de Edimburgo, han procurado no estar en los mismos eventos. De hecho, solo han coincidido en contadas ocasiones en los últimos 22 años y en esas dos décadas no se ha tomado ninguna fotografía en la que se les vea juntos.

Las diferencias entre el marido de la Reina y la madre de la novia comenzaron cuando en 1992, Sarah fue fotografiada con John Bryan, quien en ese momento fue calificado de su asesor financiero. No era la primera vez que esto sucedía y se dice que desde entonces el Duque prefirió no volver a coincidir con ella. Hoy las cosas serán diferentes, se dice que por el enorme amor que tiene por su nieta, el Príncipe Felipe posará en las fotos oficiales y por supuesto, en ellas no puede faltar la mamá de la novia. Por supuesto, éste es un encuentro que se está esperando.

