Discretamente elegante, así fue la llegada de Kate a la boda de Eugenia







Una vez más, la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton- ha hecho un esfuerzo consciente para no restar atención a la novia a su llegada a la boda de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank. A diferencia de lo que sucedió en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle, Kate llegó junto a su marido, el Príncipe William y entró rápidamente a la capilla, después de descender de una camioneta Land Rover, para ceder total protagonismo a la novia. Discreta y muy sonriente, Kate pasó a un segundo plano, como ha preferido hacerlo en los enlaces a los que ha asistido en los últimos años.

Para esta especial ocasión, Kate sorprendió en un elegante vestido color uva que no le habíamos visto antes. Aunque en las bodas suele usar algún look de su guardarropa para no robar foco a la novia con su elección de look, en esta ocasión la Duquesa quiso dar la sorpresa. Eso sí, como todas las invitadas se le vio deteniendo su tocado ante el inclemente viento de Windsor que hasta en los buenos días es un reto. Este viernes, la Duquesa lució un elegante -y nuevo- vestido de Alexander McQueen, su firma de confianza para estas ocasiones, combinado con un tocado en el mismo color de Philip Treacy. Si te parece conocido es porque lo llevó antes en el Tropping the Colour pero en un tono más claro.

Kate no ha seguido el mismo patrón de las últimas tres bodas en las que sus hijos fueron pajes de la novia. A diferencia de las últimas ocasiones, la Duquesa no se ha dedicado a cuidar a los niños y a asegurarse de que se comportaran a la altura del evento, sino que discretamente entró con su marido tratando de no llamar mucho la atención . En la boda de Pippa, su necesidad de discreción fue tal que no fungió oficialmente como dama de honor y simplemente se enfundó en un sencillo vestido en rosa pálido con un tocado a juego. En la boda de Harry y Meghan hace apenas unos meses, lució el mismo coat dress de Alexander McQueen que había lucido en dos ocasiones anteriores, aunque se cree que fue en una versión ligeramente diferente. Mientras que en la boda de su amiga Sophie Carter hace unas semanas, repitió el dress coat azul que llevó en Bélgica.

Ésta es una de las primeras apariciones de Kate desde que retomó su agenda tras su permiso de maternidad. Fue hace dos semanas cuando tuvo su primer evento oficial de regreso al trabajo, días más tarde apareció con el Príncipe William en otro evento y ahora se reúne de forma pública con toda la familia para una nueva boda.

