Guía imprescindible para seguir la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank







La espera terminó. La Princesa Eugenia de York y su prometido Jack Brooksbank se darán el sí mañana en la capilla de St. George, en la que será la segunda boda en la Familia Real británica. Los royal fans pueden estar tranquilos, pues en HOLA.com México y en nuestras redes sociales encontrarán la mejor cobertura minuto a minuto, las fotos más destacadas y todos los detalles de este enlace matrimonial, el cual ha mantenido expectantes a muchos durante meses. Aquí te presentamos una guía imprescindible –y en hora Ciudad de México- para seguir este memorable evento.

02:30 am – Para los royal fans más madrugadores

La joven pareja invitó a su a mil 200 miembros del público, algunos de ellos son representantes de organizaciones benéficas con las que la pareja colabora y niños las escuelas locales en las que estudió la novia, otros han sido elegidos por sorteo después de hacer su petición (en total se recibieron 100 mil) en la página de la Casa Real. Estos invitados serán los primeros en llegar, pues fueron citados a las 8:30 am (hora del Reino Unido) para instalarse en los terrenos del interior del Castillo de Windsor, donde ya se instalaron las gradas y las vallas de seguridad.

03:30 am – ¡Arranca la cobertura en HOLA.com México!

Como lo mencionamos al principio, HOLA.com México cubrirá la boda real de principio a fin. En nuestro sitio iniciará la cobertura con la llegada de los invitados. Se espera que a la celebración asistan muchos personajes destacados y famosos en sus distintos ámbitos, por lo que la Capilla de St. George registrará un lleno total, incluso podría rebasar un poco la capacidad del recinto pues se tiene contemplada la asistencia de 850 personas, mientras que el espacio en la iglesia templo es para 800, tanto para misas como para eventos.

04:00 am – La llegada de los Windsor

Se tiene previsto que cuando sean las 10 am en punto en Reino Unido, los invitados no reales ya estén ocupando sus lugares en la capilla, y es entonces cuando –por protocolo- hará su entrada la familia Windsor. Y como es de esperarse, el arribo de los Duques de Cambridge y de los Duques de Sussex acaparará todas las miradas. ¿Qué usarán para este día Kate y Meghan? No puedes perderte las fotos y los detalles de sus outfits en nuestra cobertura especial.

También por protocolo, la Reina Isabel será el último miembro de la Familia Real en entrar a la Capilla de St. George. Será hasta entonces que se revelará el color de su atuendo, un tema que siempre ha mantenido expectantes a los fans de la realeza. Hasta ahora, la única ausencia confirmada en la Familia Real es la de la Duquesa de Cornwall quien por motivos de trabajo no podrá estar presente en la boda de Eugenia de York.

04:45 am - Jack Brooksbank llega a la iglesia

El novio Jack Brooksbank llegará a la capilla acompañado de su hermano Thomas, quien fungirá como su best man, figura que aunque suele confundirse con la de padrino, no tiene equivalente en las bodas que conocemos, pues es más como el hombre de mayor confianza de los novios desde los preparativo hasta la ceremonia y lo que siga a la celebración.

04:55 am - El momento más esperado: ¡La llegada de la novia!

Nadie se puede perder este momento. Se espera que la Princesa Eugenia llegue a la Capilla de St. George del brazo de su padre, el Príncipe Andrés, y con su hermana mayor, la Princesa Beatriz, como su dama de honor. Este instante es el más esperado, pues además de que se revelará cómo es el vestido que eligió para su gran día, todos ansían ver a su cortejo nupcial, el cual será de lo más variado. Para empezar contará con, los príncipes George y Charlotte, quienes compartirán su papel con Theodora, hija del cantante Robbie Williams, y con Louis, hijo de del banquero Olivier de Givenchy. ¡Ya queremos verlos a todos!

05:00 am - Comienza la ceremonia religiosa

En cuanto Eugenia de Yok llegue al altar, comenzará la ceremonia religiosa, que será oficiada por el Decano de Windsor, David Conner, mientras que la música correrá a cargo de la Royal Philharmonic Orchestra (RPO). Pero eso no es todo, pues habrá una actuación especial como no se recuerda en alguna otra boda real, la del tenor italiano Andrea Bocelli.

06:00 am – ¡Que vivan los novios! El primer beso de Eugenia y Jack como esposos y su recorrido por Windsor

Eugenia y Jack saldrán de la Capilla de St. George convertidos en marido y mujer. La joven pareja seguramente accederá a la petición del público de un primer beso como esposos, en la histórica escalinata de la iglesia. Tras la efusiva muestra de afecto atestiguada por la multitud, los recién casados iniciarán un recorrido a cargo de las Caballerizas Reales que los llevaran por el centro de Windsor, donde desde hace meses se preparó un dispositivo para garantizar la seguridad de los novios y también de los muchos asistentes a la procesión nupcial. Dicho recorrido será acorde a esta época del año y muy similar al que hicieron los Condes de Wessex en 1999, es decir, no recorrerán The Long Walk, como hicieron los Duques de Sussex en mayo pasado.

06:30 am – De vuelta al Castillo de Windsor

Tras la procesión nupcial, la Princesa Eugenia y su esposo Jack regresarán al imponente Castillo de Windsor por la Cambridge Gate, lugar lleno de bellos jardines donde se podrán instalar todos aquellos fans que se quedaron sin invitación para el interior. La Reina Isabel, abuela de la novia, ofrecerá una recepción en el St. George Hall, misma que se espera que se prolongue aproximadamente hasta las 03:00 pm hora de Reino Unido (08:00 am de la Ciudad de México).

La fiesta continúa

Tras unas horas de descanso, se tiene previsto que los nuevos esposos y sus invitados se trasladen al Royal Lodge, la residencia oficial de la familia York. Este lugar, ubicado al sur del Castillo de Windsor, abrirá sus puertas para una inolvidable fiesta de etiqueta que será el último evento programado para este 12 de octubre. Sin embargo el festejo nupcial no acabará aquí, pues el sábado se celebrará otra fiesta en el mismo recinto, aunque esta vez un poco más informal. Se espera que sea alrededor de la 01:00 pm del Reino Unido, mientras que en la Ciudad de México serían las 07:00 am.

¡No puedes perderte esta cobertura especial! Acompáñanos en HOLA.com México a la boda de la Princesa Eugenia de York.