Amal y George Clooney no asistirán a la boda de Eugenia de York como se esperaba

Después de meses de especulación sobre la asistencia de George Clooney y su esposa Amal en la boda de la Princesa Eugenia, HELLO! UK ha podido saber que la famosa pareja no podrá asistir este viernes al Castillo de Windsor. Pero, ¿por qué irían en primer lugar? Pues no solo porque hicieron una aparición en la boda real del Príncipe Harry y Meghan Markle hace apenas unos meses, sino porque el novio, Jack Brooksbank, tiene una relación que ni te imaginas con el actor de Hollywood.

El joven enamorado de la Princesa, es el Brand Manager del tequila Casamigos –fundado por Clooney- en Europa. El novio es embajador de la marca, que recientemente fue vendida a Diageo por mil millones de dólares, desde 2016 cuando comentó que estaba muy emocionado por integrarse a la compañía después de haber trabajado en el club Tontería, claramente con tema mexicano, en Sloane Square, Londres.

Eso sí, el que los Clooney no puedan asistir en esta ocasión, no significa que no vaya a haber un despliegue espectacular de luminarias. Aunque la lista oficial de invitados no ha sido confirmada, se espera la presencia de personalidades como Ed Sheeran, James Blunt y Ellie Goulding, además de Robbie Williams y su esposa Ayda Fields. De los jueces de X Factor, se dice que su hija Teddy podría ser una de las niñas de las flores junto a la Princesa Charlotte dentro del cortejo.

La boda de Eugenia y Jack seguirá los pasos de la que protagonizaron los Duques de Sussex en mayo pasado y es que no solo se casarán en la misma capilla de St. George en el Castillo de Windsor, sino que también contarán con una exclusiva –y vistosa- lista de invitados. Hay que recordar que en el enlace de Harry y Meghan se pudo ver a David y Victoria Beckham (que también podrían asistir a esta boda), además de James Corden, Priyanka Chopra, Oprah Winfrey, Elton John y David Furnish, Serena Williams; junto a los coprotagonistas de la novia de la serie Suits como Patrick J. Adams, Sarah Rafferty y Gabriel Macht.

Aunque confesaron que no eran amigos cercanos de los novios en la boda de Harry y Meghan, desde el enlace, los Clooneys han comenzado una bonita amistad con los Sussex. Hay que recordar que este verano se dijo que el Príncipe y su esposa pasaron unos días en la villa italiana del actor y la abogada.