Conoce más a Jack Brooksbank, el prometido de la Princesa Beatriz

Este viernes la Princesa Eugenia de York contraerá matrimonio con su novio desde hace más de ocho años, Jack Brooksbank. La enamorada pareja se conoció durante un viaje de esquí a Suiza y desde entonces se han vuelto inseparables. Embajador del famoso tequila Casamigos de George Clooney, Jack es muy conocido en la sociedad londinense, de la que es protagonista desde hace años. Sin sangre azul, se espera que Brooksbank no reciba un título nobiliario después de su boda, pero esto no significa que no tenga una estrecha relación con la Familia Real, junto a la que aparece a menudo. Si quieres saber más de este nuevo novio real, tienes que ver este video.