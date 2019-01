¡Nos quedamos sin la actuación de las Spice Girls! Victoria Beckham, la única invitada Su presencia en la ceremonia no se presentaba como una idea descabellada teniendo en cuenta que Harry es un fan reconocido, pero finalmente los asistentes al enlace se quedarán sin bailar el inolvidable 'Wannabe'







Nos hicieron soñar con el posible reencuentro de las Spice Girls en la boda del príncipe Harry y Meghan, sin embargo, a la única 'chica picante' que hemos visto en los alrededores de la Capilla de San Jorge ha sido a Victoria Beckham. El Reino Unido vibraba con esa posibilidad después de que Mel B confirmara que las cinco habían recibido su invitación, pero Mel C ha puesto freno al sueño, asegurando a HELLO! que fue una "pequeña broma" que se les fue de las manos. Tras su desaparición en 2001 (con un fugaz regreso en 2007 y 2008), solo las hemos visto juntas en 2012, cuando hicieron una aparición estelar en la gala de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres; de ahí la expectación generada entorno a estos rumores que se han ido desvaneciendo conforme se acercaba el gran día.

Lo cierto es que la presencia del grupo en la ceremonia no se presentaba como una idea descabellada teniendo en cuenta que Harry, al que el éxito mundial del grupo británico le pilló muy joven, es un fan reconocido del grupo que paseó la bandera británica por el mundo entre 1996 y 2001. Además, Geri Halliwell está casada desde el 2015 con Christian Horner, el expiloto de automovilismo británico, actual director de Red Bull Racing y oficial de la Orden del Imperio Británico, con el que Harry ha mostrado buena sintonía y ha compartido más de una carrera. Factores que no han sido suficientes para que los invitados se movieran al ritmo del Wannabe y se contagiaran del Girl Power.

A pesar de las declaraciones de Mel C, Emma Bunton ha seguido alimentando los rumores de asistencia hasta el último momento. A primera hora del día publicaba una foto en la que aparecía con una pamela. "¿Quién más está listo para hoy?, preguntaba en su perfil de Instagram. Más tarde, al ver que no formaba parte de los invitados, sus seguidores comenzaron a llamarla mentirosa. Después ponía fin a la broma con otra imagen en la que aparecía vestida de novia. "¡Si no puedes unirte a ellos, sé parte de ellos", escribió primero. Luego, cambió el texto y puso "fiesta de boda en casa".

Wedding house party!!! Una publicación compartida de emmaleebunton (@emmaleebunton) el 19 May, 2018 a las 6:30 PDT

Era mucho pedir que la boda de Harry y Meghan nos regalara unas imágenes que no vimos ni en la de Geri Halliwell, que tuvo lugar hace justo tres años. La única Spice que asistió fue Emma Bunton. Las demás se limitaron a felicitarla a través de las redes sociales. "Te mando amor y felicidad. Estoy muy triste por no haber podido estar contigo en tu día especial. Te quiero", escribió Victoria. "Espero que pases el día más bonito y especial de tu vida", añadió Mel B.