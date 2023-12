Tras 30 años, el regreso de Fergie a la Navidad de los Windsor

Mucho se ha hablado de lo que pasó con la Princesa Diana cuando se divorció del entonces Príncipe Carlos, pero hubo alguien que vivió una situación muy similar, pero de quien no se comenta tanto, Sarah Ferguson, la Duquesa de York. A pesar de que su marido no era el heredero al trono, ante su divorcio, su vida cambió completamente. Como suele suceder en estos casos, la ruptura no se da solamente con la pareja, sino también con la familia política y mucho se ha dicho que, especialmente, en el caso del Duque de Edimburgo, que estaba profundamente dolido con su ex nuera, las cosas nunca volverían a ser iguales. Desde 1992, cuando Sarah y el Príncipe Andrés se separaron -no se divorciarían sino hasta 1995- las puertas de los palacios se cerraron para la Duquesa de York. De hecho, no sería sino hasta la boda de su hija, la Princesa Eugenia, en el 2018, que se volvería a ver en público a Fergie y su ex suegro, el Príncipe Felipe. Solamente unos meses antes, la Duquesa era invitada a la boda de Harry y Meghan, algo que dio mucho de qué hablar. Se habla de que las cosas fueron tan dolorosas entre ellos, que solamente estas bodas que se dieron un par de décadas después de la ruptura que, los Windsor se volvieron a encontrar con Fergie. Curiosamente, mientras que la familia veía esta separación como algo irreparable, Sarah ha vivido por años en la misma residencia que su ex marido, y son especialmente cercanos. Tal vez es por esto que, con el paso del tiempo, las cosas se han ido reconstruyendo. Con la ascensión al trono de Carlos III, se ha dado una nueva etapa en la Familia Real británica y muestra de eso ha sido la primera Navidad en Sandringham desde su coronación. Esta mañana, los Windsor se daban cita en el tradicional servicio religioso al que acuden año con año y si se podía ver a algunos de los rostros conocidos y esperados, cerrando fila en apoyo al nuevo monarca, hubo un par de apariciones que llamaron mucho la atención. La primera, la de Fergie, quien iba acompañando al Príncipes Andrés, a quien tampoco se esperaba ver. La segunda, la presencia de los hijos de la Princesa Margaret que, acompañados de sus propios hijos, cerraban la procesión.

La aparición de Sarah Ferguson

En la larga comitiva que se dio cita esta mañana en la capilla de St. Mary Magdalene de Sandringham, se podía ver a la Duquesa de York acompañando a sus hijas, la Princesa Beatriz y la Princesa Eugenia, que acudieron al servicio con sus respectivos esposos, así como con el Príncipe Andrés. Enfundada en un look verde, una sonriente Fergie parecía comportarse como si el tiempo no hubiera pasado. Platicando con Zara Tindall y sonriendo a la gente, de quienes recibió algunos presentes a su salida de la capilla, Sarah se mostraba como si no hubiera pasado el tiempo, desde aquellos años 80s cuando ella y Diana de Gales hacían este mismo recorrido.

En la prensa británica se ha especulado ampliamente de que ésta ha sido una muestra de un frente unido en la familia que formaron los York en algún momento, ante los turbulentos momentos que vive el Príncipe a la expectativa de que se escriba un nuevo capítulo en el escándalo en el que se ha visto envuelto en los últimos años. Aunque ha de decirse que, la realidad es que, a lo largo de los años, la ex pareja se ha mostrado siempre unida cuando de sus hijas se trata, y ahora que se han convertido en abuelos, parece que los lazos simplemente se han estrechado.

No estuvo en la ceremonia, pero Sarah Ferguson sí ha recibido una invitación de Carlos III

Su segunda Navidad en Sandringham

Según se reporta, desde el año pasado, en su primera Navidad como monarca, Carlos III invitó a su ex cuñada a pasar las fiestas en Sandringham con el resto de los Windsor, pero aquella vez, no realizó la aparición con el resto de la familia en el servicio religioso. Antes de esto, la última vez que se le vio en este compromiso infaltable de la Familia Real británica fue en 1991, cuando entre risas, disfrutaba con su inseparable concuña, la Princesa Diana.

