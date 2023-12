Harry y Meghan hacen público el balance financiero de Archewell, con una caída en las donaciones

Los nombres del Príncipe Harry y Meghan Markle no se separan de los titulares, incluso cuando ellos mismos no están bajo el foco público. Si en las últimas semanas su nombre se ha visto íntimamente ligado al escándalo que se produjo alrededor del libro Endgame, escrito por Omid Scobie, quien ha sido ampliamente relacionado con ellos, la pareja ha querido mantener la programación habitual de su agenda. Esta mañana, la pareja daba a conocer un video en el que se veía una recopilación de sus apariciones públicas de este año, mientras que a la par, tal como hicieron el año pasado, hacían público el balance financiero de Archewell, la fundación que crearon ante su salida de la Familia Real británica -ellos lo llaman el reporte de impacto anual-. Como ha de recordarse, esta organización tiene distintas vertientes, por un lado, su labor benéfica, mientras que por otro a través de diferentes divisiones manejan a través de la organización sus actividades comerciales, como la producción de materiales audiovisuales para las plataformas con las que han colaborado -Netflix y Spotify-. A pesar de que en el reporte, lo que se destaca son los logros de la organización el último año, como el 98% de éxito en crear amistades y relaciones significativas en el Welcome Project, la mirada de los tabloides británicos suele enfocarse en las cuestiones financieras que se incluyen también en esta información. Ha llamado especialmente la atención una caída en las donaciones que la pareja recibió este año, en comparación con este mismo reporte del primer año de operaciones de Archewell.

Qué caída hubo en las donaciones a Harry y Meghan

Si directamente en la página de Archewell hay información generalizada sobre su labor en las causas que apoyan, es al descargar el reporte completo cuando se incluye la información de su declaración de impuestos. Ha sido ahí en donde se ha visto que en el 2022 -el período más reciente reportado-, recibieron solamente 2 millones de dólares en donaciones, a diferencia de los 12.9 millones que percibieron en el 2021, su primer año de operaciones. Esta caída también significa la pérdida total de ganancias en las operaciones del año, con una pérdida de 674,000 dólares (porque sus operaciones tuvieron un costo de 2.6 millones de dólares).

Aparentemente, la razón de esta caída se debe a que este año, solamente se contó con dos donadores (de un millón cada uno), mientras que el primer año, se tuvo también un gran benefactor que dio a la organización 10 millones de dólares -algo que no volvió a suceder-.

El equipo de la organización

Se sabe que los Sussex emplean distintos profesionales en sus proyectos, pero cuando se trata de su fundación, reportan a cinco trabajadores. Es importante recalcar que ellos no son considerados en estas plantillas y no reciben sueldos de la fundación. El total de los salarios suma casi al completo la operación de la organización, con un total de 640 mil dólares. El director ejecutivo es James Holt, quien según el reporte recibe un salario anual de 227,405 dólares, lo que ha representado un aumento de casi 170 mil dólares de su sueldo original del primer año de operaciones que era de 59.8 mil dólares.

En sus propias palabras

En el reporte, la organización describe: “Inspiramos comunidades alrededor del mundo a invertir tiempo y recursos en la gente y los lugares que promueven los lazos significativos y ayudan a las personas a prosperar. Ya sea encontrar soluciones para atender el cuidado inmediato de comunidades en necesidad, o el bienestar a largo plazo en una región, nos mantenemos atentos a estas necesidades local y globalmente. Este año, hemos apoyado comunidades que enfrentan crisis humanitarias, hemos creado espacios para refugiados buscando conexiones, y hemos sido inspirados por mujeres y niñas que (se encuentran) formando sus propios caminos hacia un futuro más brillante”.

En otro de los segmentos, agregan: “Estamos poniendo a la gente primero y haciendo inversiones en soluciones innovadoras hacia adelante. Mientras la tecnología continúa evolucionando rápidamente, es crítico que se hagan inversiones equitativas para salvaguardar a las poblaciones vulnerables y dar voz a familias que están navegando esta era digital mientras se cría a la próxima generación, Creamos espacios seguros en los que padres y gente joven puede reunirse a compartir sus experiencias y colaborar para desarrollar soluciones, apoyarse unos a otros y luchar por el cambio”.

