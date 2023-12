Con sus tres pequeños y William a cuestas, Kate de Gales brilla en su evento navideño

Uno de los momentos más esperados en el calendario de los royals ha llegado. Las fiestas son ideales para ver un lado más cálido y familiar del Palacio, y las respectivas Casas Reales no han decepcionado con sus respectivas citas para esta temporada. En medio de un verdadero torbellino, los Windsor no se han dejado turbar. Si hace unos días, el Rey Carlos III del brazo de su esposa Camilla y acompañado de los Príncipes de Gales abría la puerta del Palacio de Buckingham para recibir a los cuerpos diplomáticos en una noche de tiaras, desde hace un par de años hay una nueva tradición en Reino Unido que se atribuye a la Princesa de Gales. La esposa del Príncipe William organiza en esta temporada un concierto como agradecimiento para distintas caridades con las que colabora, y, si ya se le ha visto presentarse en él tocando una melodía en piano, su mera presencia es el momento cumbre de la noche. Por supuesto, la gente no solamente espera verla a ella en esta celebración en la Westminster Abbey, sino que las miradas se posan en los pequeños Gales, que por segundo año consecutivo acompañan a su mamá en esta cita. Ésta es una noche especial pues, por primera ocasión, el Príncipe Louis ha hecho acto de presencia en esta aparición de su familia. Solamente a unos meses de cumplir seis años, el más pequeño de los niños Gales ya tiene edad para poder disfrutar una noche como ésta, por lo que esta vez, se le ha visto muy formalito, llevando traje -con pantalones por primera vez, en otro gesto de madurez-, para apoyar a su mamá en su gran noche.

El look de la Princesa de Gales

A diferencia de los otros años, cuando había apostado por el tradicional carmín, en esta ocasión, la Princesa de Gales ha apostado por una blanca Navidad. Para esta noche, Kate eligió un abrigo de lana en blanco que sería el hilo conductor de este look en bloque de color. La pieza es una hecha a la medida por la firma británica experta en tailoring Chris Kerr. Lo ha combinado con un sencillo jersey en el mismo tono y unos pantalones a la cintura con botonadura en café que son de la firma Holland Cooper y que tienen un precio de 299 libras esterlinas (alrededor de $6,500 pesos mexicanos). Como suele pasar con las prendas que lleva Kate, solamente a minutos de que apareciera con ellos, se agotaron en casi todas las tallas, dejándolos disponibles en solamente una de ellas.

El bolso que ha estrenado esta noche la esposa del Príncipe William es el modelo Mosaic Bag de Strathberry y se puede conseguir por $10,686 pesos mexicanos. La Princesa no ha arriesgado cuando de zapatos se trata, recurriendo a sus fieles Gianvito 105 de Gianvito Rossi, mientras que el toque final de este look fueron sus aretes colgantes de Van Cleef & Arpels, que son parte de un juego que empezó a usar en el 2020.

VER GALERÍA

Los Principitos Gales

Mientras el Príncipe William no ha faltado en esta noche para apoyar a su esposa, las miradas se han posado sobre los más pequeños del hogar. Mientras George combinaba con su papá en un traje azul marino -el Príncipe de Gales con corbata burgundy, mientras su hijo llevaba esta pieza en azul-, Louis se ha dejado ver por primera ocasión en un compromiso formal llevando pantalones, como es tradición, mostrando su paso de edad, pero todavía no se gradúa a usar saco y corbata, por lo que lució muy formalito con un abrigo de lana. Por su parte, la Princesa Charlotte recurrió al mismo abrigo en cranberry de John Lewis que lucía la Navidad del año pasado durante su asistencia al servicio religioso en Sandringham. Esta vez, lo ha combinado con mallas en azul marino y sus zapatos Mary Jane en charol negro.

Después de sus glamurosas apariciones esta semana, Kate de Gales continúa con su despliegue de estilo

Los asistentes de la Familia Real

No solamente los Gales al completo han estado apoyando a Kate en su gran noche, sino que el resto de la Familia Real británica se ha dado cita en la Westminster Abbey con solamente un par de ausencias. Si se veía a Pippa Middleton, en un traje de tweed de Saloni, llegando del brazo de su marido, la Princesa Eugenia hacía lo propio en solitario. Por su parte, la Princesa Beatriz -en un vestido de tartán modelo Ahana de Beulah- asistió con su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, y el hijo mayor de éste, el pequeño Wolfie. Zara Tindall dejó a sus pequeños en casa, mientras que Peter Phillips sí que llegó con sus hijas, Savannah e Isla. La nueva Duquesa de Edimburgo, Sophie, apareció en solitario, de la misma manera que Sarah Chatto, sobrina de Isabel II. Ya se sabía que Carlos III y Camilla no podrían estar este año en el concierto, por otros compromisos.

