Un nuevo revés en contra del Príncipe Harry en su férrea batalla contra un tabloide

Los temas legales alrededor del Príncipe Harry y Meghan Markle parecen no detenerse y es que con tantos procesos activos, todos los días hay nueva información de lo que sucede con sus equipos legales en la corte. Si apenas ayer se sabía que terminaban los tres días de audiencia en los que la abogada de Harry buscaba que se desestimara la decisión que se tomó a principios de año sobre los equipos de seguridad del Príncipe y su familia durante sus visitas a Reino Unido, parece que ahora en la corte de Londres se ha dado un revés en contra del hijo menor de Carlos III. Mientras que los representantes legales de Harry están a la espera de la resolución que el juez dará en su caso en contra del gobierno británico por la remoción de su seguridad ante su partida de su posición como miembro senior de la Familia Real británica, las cosas no pintan bien en su batalla con Associated Newspapers Limited, el grupo editorial detrás del Daily Mail, Mail on Sunday y Mail Online. Se sabe que el Príncipe tiene un demanda interpuesta en contra de este grupo editorial, por la que espera que se determine una fecha de juicio, después de que a principios de noviembre, el juez aceptara que el caso siguiera adelante, a pesar de que se prohibió utilizar información recabada a través de una investigación pública en la que los tabloides participaron a cambio de completo anonimato. Si ese caso ya tiene un punto a favor de Harry, parece que otro que emprendía en contra del mismo grupo no ha corrido con la misma suerte. En una segunda demanda que Harry había interpuesto en contra de este grupo por un artículo publicado en el 2022, el juez ha negado la petición de los abogados del Príncipe de desestimar la defensa del tabloide, por lo que es muy probable que este asunto también llegue a juicio.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El Príncipe Harry asegura que se sintió ‘forzado’ a abandonar su puesto en la Familia Real

Por qué el silencio de Harry y Meghan es tan comentado ante la controversia de Endgame

¿Qué ha pasado en esta demanda del Príncipe Harry?

El Príncipe Harry demandó al Mail on Sunday por libelo en referencia a un artículo del 2022 en donde se apuntaba en el título que aunque el Príncipe había buscado llevar su negociación con el gobierno en secreto, su equipo había intentado darle un enfoque más positivo, además de que en el texto se leía que solamente se había ofrecido a pagar por su propia seguridad una vez que se vio envuelto en la batalla legal en contra del gobierno británico. Los abogados de Harry aseguran que esto no es cierto y que el Príncipe lo ofreció por primera vez en una reunión conocida como ‘Cumbre Sandringham’ en presencia de la Reina Isabel, Carlos III y el ahora Príncipe de Gales, la cual se dio antes de la partida de los Sussex de Reino Unido en el 2020. Por su parte, los abogados del tabloide aseguran que Harry en esa ocasión no había hecho la oferta al gobierno y que dicha propuesta no llegó sino hasta que comenzó su pelea legal.

En una batalla en la que parece no se guardarán nada, el grupo editorial también apunta a que previo a la publicación de su artículo, hubo un comunicado por parte de los voceros del Príncipe, en el que ‘falsamente’ se aseguraba que el gobierno había rechazado la oferta de Harry.

VER GALERÍA

El explosivo libro que asegura que el Príncipe Harry vivió la muerte de Isabel II en solitario

Qué significa la decisión que tomó la corte

El juez Matthew Nicklin tomó en consideración los argumentos de ambas partes, específicamente, la petición de los abogados de Harry para que la defensa de Associated Newspapers Limited fuera desestimada. Ante esto, decidió esta mañana que no desestimaría la defensa y que el caso debe ir a juicio. Aunque todavía no se establece una fecha, se cree que será en el 2024 cuando se tengan que rendir los testimonios en el estrado, lo que significaría una segunda batalla contra el mismo grupo en el mismo año. Será el próximo martes cuando se lleve a cabo una audiencia en la que se conocerán las implicaciones de la decisión tomada hoy por el juez.

“La defensa tiene una verdadera posibilidad, en juicio, de demostrar que el Duque de Sussex no había hecho la oferta al gobierno de pagar por su seguridad antes de comenzar con los procesos de una revisión judicial”, se le escuchó decir al juez, según medios locales. También se ha apuntado a que los medios de comunicación tienen un recursos legal para defender su opinión en casos de libelo, figura a la cual podrían recurrir para apuntar a que lo escrito fue puesto como opinión y no como hechos.

Como se sabe, Harry ya ha testificado en uno de sus casos, en el que el juicio ha llegado a su fin y se encuentra a la espera del veredicto del juez. En otro más, tendrá que esperar hasta el 2025 para rendir su testimonio, pues por la larga lista de demandantes se decidió dividir el caso en dos partes, con la primera tomando lugar en el 2024 y la segunda el próximo año. En el caso contra Associated Newspapers Limited, está esperando fecha para su juicio y ahora lo hará igual en la segunda demanda que interpuso contra ellos.

VER GALERÍA