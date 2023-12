El viaje que ha emprendido Mary de Dinamarca sin Federico

Precisamente un año después de que la corona danesa se viera involucrada en una controversia cuando la Reina Margarita decidió remover los títulos de príncipes y princesa de cuatro de sus nietos, el Palacio se volvió a ver en el ojo del huracán en plena visita de Estado de los Reyes de España, ante la publicación de unas fotografías del Príncipe Federico, precisamente, en el país ibérico. A pesar de que los daneses son bastante discretos, la polémica no se detuvo y la mirada se fijó firmemente en la pareja heredera, con una estoica Princesa Mary cumpliendo con la agenda pública tal como se tenía planeado. Tras la partida de doña Letizia y Felipe VI, Mary y Federico volvieron a aparecer en conjunto en el juramento a la constitución de su primogénito, el Príncipe Christian, y aunque el heredero al trono mantenía sus compromisos públicos, pasaron varios días antes de que su esposa volviera a aparecer. Fue así como la pareja tomó unos días antes de tener su primer compromiso en conjunto, mientras sus agendas corrían de forma tradicional. Siguiendo las normas no escritas de la realeza, nada se explicaba, nada se comentaba y las cosas parecen ir calmándose. Pero, ahora se ha sabido que la Princesa Mary ha dejado Dinamarca sin la compañía de su marido. Según han reportado medios locales, Mary ha viajado a su natal Australia en compañía de sus dos hijos menores, los mellizos de 12 años, Vincent y Josephine. Como es bien sabido, durante algunos años, fue imposible para la Princesa el viajar a su país para celebrar las fiestas con su familia, pero el año pasado logró volver a casa para pasar esta temporada. Esta vez, se ha anunciado que la Reina Margarita tendrá a sus dos hijos y a todos sus nietos reunidos en Navidad, por lo que no extrañaría que Mary aprovechara unos días para visitar a su familia antes de poder regresar a Dinamarca a tiempo para las festividades. Ha de recordarse también que, los daneses abren el calendario real con una aparición de gala en año nuevo, por lo que la agenda de compromisos solamente se intensificará a finales de diciembre.

Según la revista danesa Billed Bladet, el Palacio habría confirmado que la Princesa Mary viajó a Australia a visitar a su familia acompañada de sus dos hijos menores, los Príncipes Josephine y Vincent, y que más tarde serán alcanzados por el Príncipe Federico y su hija, la Princesa Isabella. Aparentemente, el único que permanecerá en casa será el Príncipe Christian, quien tiene responsabilidades académicas en Dinamarca que le impiden realizar el viaje. Ha de recordarse que, el segundo en la línea de sucesión al trono se encuentra cursando el último año de lo equivalente a la preparatoria en nuestro país, en el colegio Ordrup Gymnasium.

En dónde se encuentra el Príncipe Federico

Al parecer, la planeación de la familia deriva de la agenda de los royals y es que mientras la Princesa Mary ya podía ausentarse con los más pequeños de la casa, el Príncipe Federico está cumpliendo con un importante compromiso. Esta mañana, el Príncipe dio un discurso en el pabellón danés de la COP28, la conferencia del cambio climático que se lleva a cabo en el Dubai Exhibition Center de los Emiratos Árabes. Precisamente hace unos días, previo al viaje, el último evento en el que Mary y Federico aparecieron juntos fue al recibir un reporte sobre los esfuerzos de Dinamarca, que serían presentados en esta importante cumbre.

Al parecer, la visita a Australia será una breve para la familia, pues ha de considerarse que de Copenhague a Sídney, el trayecto suele durar alrededor de 22 horas y se necesita hacer escalas -casi siempre en Londres-. Si se considera que la Reina Margarita los espera de vuelta para celebrar la Navidad, serán solo unos cuantos días los que puedan pasar en el verano australiano, alejados de las bajas temperaturas que se viven en estos momentos en los países nórdicos. Y es que su asistencia a las fiestas navideñas del Palacio parece ser una de suma importancia, con la intención de mostrar un frente unido ante la adversidad, con la presencia del Príncipe Joachim con sus hijos y esposa, después de su mudanza fuera de Dinamarca tras lo sucedido con los títulos y tras lo sucedido en los últimos días con la publicación de las fotografías.

