Los abogados del Príncipe Harry vuelven a la carga

A pesar de que no se han pronunciado en ningún sentido, el Príncipe Harry y Meghan Markle se han encontrado en medio de la tormenta que ha desatado la publicación de Endgame, el libro de Omid Scobie. Pero, mientras se ha reportado todo tipo de información alrededor de la reacción que el Palacio podría tener ante la publicación, los Sussex mantienen sus propios enfrentamientos legales. Meghan se encuentra preparándose para la batalla contra su media hermana, pues a pesar de los esfuerzos de sus abogados, se ha dado ya una fecha para una audiencia en la corte. Por su lado, el Príncipe Harry tiene tres distintos casos en contra de los grupos editoriales detrás de los tabloides británicos más grandes, pero no son sus únicos conflictos legales. Una de las luchas que más ha llamado la atención es la que el Príncipe tiene con el gobierno británico, después de que se le retirara la seguridad pública de la que gozaba cuando tenía una posición como miembro senior de la Familia Real británica. Como se sabe, al abandonar su posición, se le retiró la seguridad pagada por el erario, ante esto, el Príncipe ofreció pagar por ella, algo que fue rechazado pues, los recursos del gobierno no están a la venta para particulares y esto podría sentar un precedente negativo ante el futuro. Ahora, sus abogados quieren que se anule la decisión tomada por el gobierno, y se encuentran en tres días de audiencia en Londres, en las que se discute lo que han calificado como la ‘injusticia’ de la toma de esta decisión. El gobierno ha sido claro que, sí que ofrecerá la seguridad en los casos que sean necesarios y que cada una de las situaciones se irán analizando en particular, algo que parece no ha sido suficiente para Harry.

En qué momento se encuentra la negociación

Durante estas audiencias, los abogados de la Home Office -la dependencia del gobierno que se encarga de estas situaciones- expusieron que han planteado hacer ‘arreglos a la medida, específicamente diseñados para él’, en vez de otorgarle la seguridad tradicional que tienen el resto de los miembros senior de la Familia Real británica -solamente los royals que trabajan representando a la corona tienen este beneficio-. La propuesta que hizo la dependencia de gobierno desde el primer momento fue la misma que se ofrece a otros visitantes de alto nivel. Ha de recordarse que el Príncipe ya perdió una petición en este mismo caso y que ahora está agotando una nueva instancia para hacer que haya un cambio en la decisión final.

Ha de recordarse que la decisión fue tomada en el 2020 por el Executive Committee del Protection of Royalty and Public Figures -conocido como Ravec- y que, desde entonces, a través de sus abogados, el Príncipe dejó claro que no se sentía seguro de viajar con su familia a Reino Unido bajo estas circunstancias. Ha explicado que la seguridad privada no cuenta con las mismas herramientas y conocimiento que los elementos que trabajan para el erario público en su país.

La postura del equipo del Príncipe Harry

La abogada de Harry apuntó a través de los documentos de la corte que: “La posición del acusador ha sido -y sigue siendo- que se le debe dar seguridad del Estado dado las amenazas/riesgos que enfrenta”. En otro punto, se dice que dicho riesgo: ‘proviene de su nacimiento y continuo estatus, como el hijo de Su Majestad, el Rey’. En esta misma línea, en la audiencia de este martes, según reporta la BBC, los abogados de Harry apuntaron a que ha habido una falta de transparencia en el proceso y que el caso no ha sido tratado como el de otras personas.

“Ravec debió haber considerado el ‘impacto’ que un ataque exitoso al demandante tendría, manteniendo en mente su estatus, antecedentes y perfil dentro de la Familia Real -en el que ha nacido y que tendrá por el resto de su vida- y su constante trabajo de caridad y servicio al público”, dijo la abogada del Príncipe. La respuesta del gobierno fue directa, su posición ha cambiado por lo que: “En esas circunstancias la seguridad no se proveerá bajo los mismos términos que antes”.

Se espera que las audiencias sigan hasta este jueves, pero la decisión final todavía no será conocida. El equipo legal de Harry expone que se le ha tratado injustamente en este proceso, mientras que la postura del gobierno se mantiene firme desde el inicio de este desencuentro legal.

