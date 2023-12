La ovación a los Príncipes de Gales en medio de la tempestad

No son momentos fáciles en el Palacio, en medio de la controversia que se ha generado con la filtración de un rumor en el libro Endgame y los Príncipes de Gales, el Príncipe William y Kate Middleton, se han visto en medio del ojo del huracán. Los reportes no se han detenido desde que comenzó esta situación con la edición holandesa de la publicación, por un lado, en las últimas horas los tabloides británicos reportan que fuentes cercanas a Meghan Markle niegan rotundamente que ella o alguien de su equipo haya filtrado a Omid Scobie alguna correspondencia con este respecto y que ella jamás ha querido comentar en quiénes fueron los involucrados en dicha conversación -aparentemente este sería el pronunciamiento que tanto se ha pedido de los Sussex–. Por otro lado, el autor ha jurado públicamente que todo esto no es un truco publicitario para vender más libros y mantiene la versión de un error en la traducción. Mientras que los tabloides aseguran que el Palacio se encuentra asesorándose sobre los siguientes pasos legales a tomar, aunque esta cuestión queda en el aire, pues es bien conocida la renuencia de la monarquía británica a envolverse en este tipo de situaciones y mucho menos cuando hay un tinte legal de por medio. Pero, mientras esta información corre en un río de tinta, los royals siguen el estoico ejemplo de la Reina Isabel, y continúan con su agenda de forma regular. Sin importar la insistencia de los reporteros por una declaración, todos ellos han salido en público y han cumplido con sus compromisos sin ningún tipo de atención a la polémica que los rodea. Para muestra de esto, la asistencia de los Príncipes de Gales a la Royal Variety Performance, con los Príncipes Herederos de Suecia como invitados especiales. Sonrientes, radiantes y sin nada qué esconder, la pareja se dejó ver en este evento, en el que tuvieron una recepción que aparentemente no estaban esperando, una fuerte ovación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Regia y ajena a la polémica, Kate de Gales brilla junto a Victoria de Suecia

Aquí no ha pasado nada, el Príncipe William es todo sonrisas tras los señalamientos en el libro sobre Harry

La ovación para los Príncipes Kate y William

Si a su paso por la alfombra roja dejaba ver a la pareja como un frente completamente unido, en el que como pocas veces había algunos acercamientos físicos, fue su entrada al Royal Albert Hall la que dejó clara la postura del público británico ante esta situación. Como es sabido, William y Kate son algunos de los royals con mayor aprobación por parte del pueblo británico, por lo que no es raro que durante su asistencia a eventos públicos de este tipo cuenten con un gran recibimiento, pero pocas veces se ha visto lo de la noche de este jueves.

A su entrada al palco real, el público ha dado una ovación de pie a los Príncipes de Gales, algo que parece haberlos tomado por sorpresa, al ver sus reacciones en video. Kate con una sonrisa discreta, diciendo algo al oído a su marido, mientras que William hacía las de anfitrión, esperando a que el Príncipe Daniel y la Princesa Victoria de Suecia tomaran su lugar en el recinto. Dejando clara su postura sobre esta situación, la pareja cumplió con cada momento del evento, saludando a todos los artistas invitados y conversando en medio de risas con cada uno de ellos.

VER GALERÍA

Después de sus glamurosas apariciones esta semana, Kate de Gales continúa con su despliegue de estilo

El guiño a la Reina Isabel

Los amantes de la moda esperaban con ansias la llegada de la Princesa de Gales, después de que en la última edición de este evento benéfico al que había asistido hace un par de años, lo había hecho con un espectacular vestido joya de lentejuelas y pedrería en verde esmeralda. La Princesa no decepcionó y cada uno de los elementos de su look fue completamente analizado, pero había una pieza del misterio, el brazalete que lucía. Aparentemente, éste ha sido un guiño que ha querido hacer a la Reina Isabel.

Aunque se ha sospechado que se trata de un brazalete de fantasía que combina con el collar de su vestido Safiyaa, lo que ha llamado la atención es el parecido que tiene con el que la Reina Isabel recibió como regalo por parte del Duque de Edimburgo. Se recuerda que el Príncipe Felipe utilizó las joyas de una de las tiaras de su madre para la realización del anillo de compromiso que entregó a Isabel II, y con las piedras preciosas restantes, se hizo un brazalete que la Reina utilizó en distintas ocasiones.

VER GALERÍA