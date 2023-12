Por qué el silencio de Harry y Meghan es tan comentado ante la controversia de Endgame

La Familia Real británica se encuentra nuevamente en la mira, una situación que parece ser muy recurrente desde la partida del Príncipe Harry y Meghan Markle en marzo del 2020. Desde aquel comunicado que parecía tomar por sorpresa a más de uno, los golpes directos e indirectos a los Windsor no han parado. La entrevista con Oprah Winfrey sería la primera de una cadena de situaciones que han llevado la versión de los hechos de los Sussex de un lado a otro, primero en su documental para Netflix, después en el libro Spare de Harry y ahora con la nueva publicación de Omid Scobie, Endgame. Aunque el periodista que ha sido ampliamente ligado con los Sussex ha enfatizado que éste no es un libro sobre Harry y Meghan, sino sobre la situación actual de la monarquía británica, la realidad es que por lo que se sabe, simplemente aborda a profundidad los señalamientos hechos por los Sussex en estos otros tres bombazos informativos. Por supuesto, aunque se sabe que no hay un royal que salga bien librado sin algún señalamiento, la verdadera hecatombe de este libro ha sido la publicación y remoción de los estantes de Endgame en Países Bajos. Como mucho se ha reportado, en el libro, Scobie vuelve a tocar aquel comentario que Meghan hacía a Oprah, diciéndole que alguien había comentado sobre la raza de Archie previo a su nacimiento. Ha de recordarse que, el propio Harry hizo hincapié en el que el término ‘racista’ vino de la prensa británica y que habiendo crecido en la familia él no lo veía así, antes de distanciarse por completo de esa narrativa, la cual nunca se ha vuelto a mencionar. Lo delicado es que, Scobie no solamente retomó el asunto que, en la versión en inglés deja claro que por las leyes británicas no puede revelar el nombre de los dos royals supuestamente relacionados con la conversación; sino que en la versión en holandés, se filtraron dos nombres de miembros de la Familia Real. Ante lo que esto ha suscitado, mucho se ha comentado sobre el silencio de Harry y Meghan, ¿por qué?

El comentado silencio de Harry y Meghan

Desde antes de que se conocieran los contenidos de Endgame, distintos periodistas británicos apuntaban a que el Príncipe Harry y Meghan debían tomar distancia de él. En un principio se explicaba que, ante los reportes de un acercamiento de los Sussex a Carlos III en su cumpleaños, la relación parecía comenzar a sanar y el mantenerse ligados a la narrativa que se sabía tendría el libro de Scobie, no sería lo más prudente en este momento. Ahora, a sabiendas de lo que se ha filtrado en el libro -voluntaria o involuntariamente, pues de primer momento, el autor aseguró que él nunca había escrito los nombres de los royals involucrados en la comentada discusión-, mucho se ha incitado a que los Sussex corten relación de forma pública con Omid Scobie, algo que no ha sucedido.

Ha de recordarse que, en medios británicos, se ha llegado a llamar a Scobie ‘el vocero’ de Meghan, a pesar de que él ha insistido no trabajar bajo ninguna circunstancia con los Sussex. De hecho, en este caso aseguró que no contó con ningún tipo de información de su parte, sino que muchas personas cercanas a ellos son los que han querido hablar. Aunque esto hace resonar lo que sucedió con Finding Freedom, en donde fue en la corte cuando se comprobó a través de correos electrónicos que, en efecto, la pareja había colaborado con los autores, a pesar de que Meghan negó haberlo hecho frente al juez, motivo por el que tuvo que disculparse directamente.

En este momento, los tabloides británicos apuntan a que el silencio es tomado como un apoyo a lo que se publica en el libro, a pesar de que la pareja ha querido distanciarse de esta situación, algo de lo que incluso Scobie ha comentado. Según explicó en GMA3, le llamó la atención que la pareja no volviera a hablar sobre dicha conversación, razón por la que él quiso regresar a ella.

Otra postura que se podría tomar ante el silencio de la pareja podría ser su deseo por mantenerse ajenos a la polémica que, en este caso, ellos no iniciaron. Aunque mucho se ha comentado que lo reportado por el libro beneficia su imagen y afecta la de los royals, por lo que su silencio se ha convertido en una daga de doble filo.

¿Es probable que se dé una manifestación por parte de los Sussex?

Es bien sabido que por parte del Palacio es casi imposible que se dé un pronunciamiento sobre este tipo de cosas, de hecho, la Familia Real no se ha dejado turbar por la publicación e, incluso, ante la insistencia de la prensa en sus recientes apariciones públicas, todos los miembros han hecho caso omiso de los cuestionamientos. Pero, el caso de los Sussex es un tanto diferente. Es bien sabido que sus voceros no tienen problema en comentar algunas situaciones que quieren dejar claras o ante las que quieren fijar postura. A pesar de eso, en este caso, se anticipa poco probable que pueda ser así. Ha de pensarse que un desmarcamiento en este momento podría ser tomado como una aceptación de que antes había una relación. También se debe de tomar en cuenta que, en esta publicación la pareja queda bien parada y los relatos van de su versión de los hechos, por lo que desmarcarse también podría ser tomado como una resta de credibilidad a sus primeros relatos. Por lo que, es difícil imaginar que vaya a haber un pronunciamiento sobre lo que está sucediendo.

