El escándalo del libro de Omid Scobie por el que se ha tenido que retirar de las tiendas

Después de la postura que Omid Scobie ha tomado desde la publicación de Finding Freedom, basado en el Príncipe Harry y Meghan Markle, se sabía que su nueva publicación, Endgame, sería una por demás polémica. Desde que comenzaron a darse a conocer los primeros fragmentos, se vio claramente la línea en la que la información iría, pero nadie esperaba lo que estaba por pasar en una de las traducciones del libro. En la publicación, Scobie vuelve a remover situaciones declaradas por los Sussex, sin dejar a un solo royal sin algún señalamiento o acusación, lo curioso es que decidió ir más allá e incluso retomar algunas cuestiones de las que la pareja ha intentado desmarcarse. A pesar de que el autor ha enfatizado en que este no es un libro sobre Harry y Meghan, las anécdotas contadas llevan una línea clara y los ataques gratuitos al resto de los royals han sido ampliamente criticados, sobre todo en Gran Bretaña, en donde no se entiende la saña de este libro. Si ya se movía olas -y no de forma positiva- con el libro, lo que ha sucedido ha dejado a más de uno con la boca abierta. Se sabía que Scobie retomaba la acusación de una pregunta sobre el color de piel de Archie, que aunque fue Meghan quien reveló a Oprah, Harry se desmarcó de propia boca, señalando que ellos nunca se refirieron a que fuera un comentario racista. Ha de recordarse que los mismos Harry y Meghan nunca volvieron a hablar del tema, ni en su documental de Netflix ni en el libro Spare, dejando claro que querían dejar el asunto atrás. Pero Scobie no solamente lo ha vuelto a mencionar en el libro, sino que en la traducción que se hizo en Países Bajos, se mencionan dos nombres de royals que, supuestamente, habrían participado en la conversación. Esto ha hecho que todos los ejemplares se hayan tenido que recoger y que Scobie haya tenido que salir a hacer frente a la situación, asegurando que él nunca mencionó a las personas que aparecen en el escrito.

Qué es lo que ha sucedido con Endgame

Se sabe que, al tocar este tema en el libro, Scobie apuntó a que no podía mencionar los nombres por cuestiones de las leyes británicas de libelo -claramente, ante una posible demanda, lo que hace pensar que la recopilación de esta información hace difícil tener pruebas que pudieran sustentar los dichos frente a la corte en caso de ser necesario-, pero en la traducción en holandés, en dos fragmentos diferentes se menciona a dos personas. Fue en las primeras copias en holandés, enviadas a la prensa de los Países Bajos que, esos nombres quedaron al descubierto, pero el asunto es tan delicado que, incluso los tabloides británicos, con imágenes del libro, han optado por dejar fuera los nombres, lo que hace que se dude aún más de la certeza de esas acusaciones.

Algo que llama fuertemente la atención es que en el libro, Scobie apunta a que la información proviene de la correspondencia privada entre los royals, lo que genera dos preguntas: ¿Un tema como éste se hablaría por escrito? y de así serlo, ¿cómo obtendría él acceso a las cartas privadas a las que hace referencia?

Ante esta situación, en un primer momento, Scobie a través de sus redes sociales aseguró que él no había escrito los nombres en ninguna parte del libro. Fue hasta esta mañana cuando más tranquilo, en una entrevista con la televisión de Países Bajos, apuntó a que se trataba de un error de traducción: “Este libro está en varios idiomas, desafortunadamente no hablo holandéss. Pero si hay errores de traducción, estoy seguro de que la editorial lo tendrá bajo control. Yo escribí y edité la versión en inglés. Nunca hubo una versión que yo haya producido que tuviera nombres en ella”, dijo a RTL Boulevard.

Meghan Markle en la antesala del juicio en contra de su media hermana

Por qué remover un tema que los mismos Sussex no han vuelto a tocar

En entrevista con GMA3, Scobie fue cuestionado sobre el tema, ante lo que respondió: “Siempre me pregunté por qué Harry y Meghan no continuaron la conversación en la serie de Netflix o en el libro de Harry Spare. Fue como que desapareció y quería llegar al fondo de eso”.

Ha de recordarse que el Príncipe Harry, en primera persona, fue enfático al negar cualquier índice de racismo de parte de su familia. En la entrevista con Tom Bradby, en un momento en el que se vio a Harry especialmente a la defensiva fue cuando el periodista le preguntó sobre esas declaraciones de Meghan a Oprah, utilizando la palabra racismo en su pregunta: “No, no lo hicimos. La prensa británica dijo eso. ¿Meghan mencionó alguna vez que eran racistas?”. Bradby le respondió que había dicho que hubo comentarios delicados, a lo que Harry continuó: “Que hubo preocupación sobre su color de piel”. El periodista cuestionó al Príncipe si él no describiría eso esencialmente como racismo.

Harry dijo: “No lo haría. No, habiendo vivido en esa familia. Recapitulando lo que yo entiendo es que, por mi propia experiencia, la diferencia entre racismo y el sesgo inconsciente son dos cosas diferentes. Una vez que ha sido reconocido o te es señalado, como un individuo o una institución, el que tengas sesgo inconsciente, para que seas parte de la solución en vez de ser parte del problema. De otra manera, el sesgo inconsciente pasa a la categoría de racismo”, en una declaración que por lo que se entiende, significa que en este caso se dieron pasos positivos y no negativos.

