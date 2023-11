Meghan Markle en la antesala del juicio en contra de su media hermana

Las miradas se encuentran posadas sobre Meghan Markle y el Príncipe Harry, aunque Omid Scobie ha afirmado fervientemente que no recibió información de la pareja para su libro Endgame, los tintes de la publicación han abierto todo tipo de especulaciones. Una vez más, tal como sucedió con Finding Freedom -libro en el que se comprobó en la corte hubo contacto con los Sussex-, el periodista vuelve a contar la versión de los hechos íntimamente ligada a la visión de la pareja, lo que no ha sido muy bien recibido. Se ha llegado a decir en los tabloides británicos que los Sussex buscarían distanciarse de este libro ante el momento que viven alrededor de la Familia Real, aunque esto no ha sucedido hasta ahora. A la par de esta controversia, se sabe que el Príncipe Harry mantiene tres procesos legales en contra de distintos grupos editoriales detrás de los tabloides más grandes de su país, y ahora, es Meghan quien se prepara para una nueva batalla legal. Lo curioso es que esta vez no será en contra de una publicación, sino que tendrá que hacer frente a la demanda de difamación que su media hermana, Samantha Markle, ha interpuesto en contra de ella. Aunque había logrado que una primera denuncia fuera desestimada antes de llegar a la corte, en esta ocasión ya se ha determinado una fecha para el inicio de un juicio. Esto no significa que los abogados de Meghan no puedan conseguir que el caso sea desestimado antes de aquella fecha, pero, por el momento, se le considera como la fecha establecida para que se dé este enfrentamiento que lleva varios años cocinándose.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La visita que Meghan hizo durante su viaje a Vancouver

La respuesta del abogado de Meghan a la demanda de su hermana

Qué es lo que se ha decidido hasta este momento

En la corte de Florida, la juez ha establecido el 4 de noviembre del 2024 como la fecha para comenzar el juicio que durará alrededor de cinco días. Esta nueva fecha se da como una segunda instancia en el caso que Samantha comenzó y que había sido desestimado a inicios de año. En la denuncia que se sostiene, Samantha acusa a Meghan de difamación por lo dicho en la entrevista del 2021 con Oprah Winfrey, asegurando que las declaraciones de la esposa de Harry dañaron su reputación y credibilidad, específicamente en su intención de ganar dinero a través de su libro The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1. Samantha está buscando una retribución de 75,000 dólares en daños, aunque mucho se ha hablado de que la intención real es exponer el caso de manera pública, a sabiendas de que su padre, Thomas Markle, ha ofrecido pruebas si se llega al juicio.

¿Será posible que lleguen a juicio?

Desde un primer momento, los abogados de Meghan dejaron claro que consideran que el caso no tiene sustento por lo que han pedido en repetidas ocasiones que se desestime. A principios de año, salieron victoriosos cuando la juez del caso determinó que las declaraciones eran opiniones que no se podían comprobar falsas, ya que se basaban en los sentimientos y percepciones de Meghan.

Este 8 de noviembre, ambos equipos legales, ante la presencia de Samantha, volvieron a verse las caras para explicar al juez sus posturas ante el caso. Fue precisamente, tras aquella audiencia que el abogado de Samantha, Peter Ticktin, dijo a Newsweek: “Me siento confiado. Una vez que he explicado cómo y por qué Meghan hizo lo que hizo, para desanimar a los lectores de leer el libro de Samantha que era titulado con el nombre ‘Princess Pushy’ en él, todo el caso cobró más sentido. No importa lo que decida la juez Honeywell. Estoy confiado de que será justa y considerada. Me encanta cuando estoy frente a jueces brillantes y justos”.

VER GALERÍA

El enfrentamiento en la primera audiencia del caso de Meghan contra su hermana

La postura de los abogados de Meghan

Mientras la representación legal de Samantha se encuentra confiada, la defensa de Meghan ha dejada clara su postura en documentos de la corte a los que tuvo acceso el mismo medio estadounidense: “Tres veces (Samantha) ha intentado -y fallado- el volver un resentimiento personal en un caso federal por razones desconocidas para Meghan, basándose solamente en opiniones no enjuiciables y declaraciones de terceras personas. Esta demanda debe de ser desestimada con prejuicio”.

El enfrentamiento viene de los señalamientos de Meghan de que creció como hija única, mientras que Samantha ha asegurado que hubo una relación mucho más cercana entre ellas, dado a que su padre fue ampliamente responsable en la crianza de la esposa de Harry. Dado a que la demanda no funcionaba para Samantha al dejar el espectro abierto de esta diferencia de percepciones, ahora ha recurrido a lo sucedido con su libro para aterrizar la demanda en una situación más específica.

VER GALERÍA