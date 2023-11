La Princesa Anne, Kate, William y Carlos, todos en la mira del nuevo libro que habla del Príncipe Harry

Si en el primer fragmento que se dio a conocer de Endgame, el nuevo libro de Omid Scobie, se retomaba el cómo había vivido el Príncipe Harry la partida de la Reina Isabel, en la versión descrita por el periodista ampliamente ligado al hijo menor de Carlos III y Meghan Markle, en un segundo adelanto de la publicación que sale a la venta la próxima semana, no hay un miembro de la Familia Real que quede libre de los señalamientos. Ante las reservas con las que se ha tomado esta publicación, después de que se declarara en la corte que para Finding Freedom, Scobie contó con el apoyo de Markle, y desde entonces se le considerara especialmente cercano a los Sussex -algo que él ha negado fervientemente en los últimos días-, llega esta nueva entrega en la que las cosas parecen ir por el mismo camino. En un nuevo capítulo que ha sido presentado por la revista francesa Paris Match, ya no se habla de una situación en particular, sino que se desmenuzan una serie de situaciones con distintos royals, siempre manteniendo la posición de Harry y Meghan. Pero, lo que ha llamado ampliamente la atención es que, se dice que el Príncipe Harry está listo para dejar las diferencias a un lado, incluso si no hay una disculpa -a la que él mismo se ha referido de propia voz durante la promoción de Spare a principios de año-; pero se hace hincapié en que quien no estaría dispuesta a regresar a Reino Unido, sería Meghan. Curiosamente, la llegada de este libro se da en un momento interesante en la relación de Carlos III con su hijo menor, pues según se ha reportado en medios británicos, el monarca habría invitado a los Sussex a pasar las fiestas con el resto de la familia en Sandringham, lo que ha sido tomado ampliamente como una oferta de paz y reconciliación, es por esto también que los mismos tabloides han hablado de un desmarcaje de los Sussex del periodista que ha sido su gran aliado a lo largo de los últimos años.

Qué se dice en esta nueva entrega de Endgame

En el fragmento publicado por la revista francesa, se atribuye al Príncipe Harry decir sobre la fractura con su familia: “Estoy listo para olvidar. ¿Recibir una disculpa o explicación? En este punto, a quién le importa, ¿correcto?”. A pesar de este señalamiento, en otro punto, Scobie apunta a que la razón por la que Meghan no quiso asistir a la coronación de Carlos III en mayo pasado fue porque se negaba a ‘sumergirse otra vez en la telenovela de la corte’.

Una nueva serie de señalamientos

Según ha escrito el mismo Scobie en sus redes sociales, éste no es un libro sobre Harry y Meghan, sino sobre la situación actual de la corona. A pesar de esto, apunta a que ante la publicación de Spare, a principios de año, quien tuvo la posición más drástica fue la Princesa Anne, que supuestamente, convencería a Carlos III de pedirle a su hijo Frogmore Cottage de vuelta. Esto resulta curioso, pues en la aparición de la coronación de su padre, una de las únicas personas con las que el Príncipe tuvo una interacción cálida, fue precisamente con su tía, a quien sonrío al verla llegar a la abadía antes de cruzar algunas palabras. En el mismo libro, se menciona que fue ella quien lo recibió en Balmoral ante el fallecimiento de la Reina Isabel, lo que se había mencionado antes. En esta misma línea, se habla de que el único miembro de la familia preocupado por el estado de Harry, era su tío, el Príncipe Eduardo, nuevo Duque de Edimburgo.

Su reputación, sus relaciones fallidas y otras cosas de las que Harry culpa a los tabloides en su testimonio escrito

Los puntos contra William, Kate y Carlos

Además de los relatos en los que Scobie asegura que el Príncipe William no respondió el teléfono a Harry el día de la muerte de la Reina Isabel, durante la entrevista con la publicación francesa, ha dicho que el Príncipe de Gales lo limitó por meses, por pensarlo cercano a los Sussex. “William incluso me mantuvo fuera de sus eventos por varios meses, pensando que era emisario de Harry. Tuvo que contratar a un nuevo jefe de comunicación, quien se encontró conmigo y me dijo que quería dejar atrás el pasado. Pero hubo momentos en el que no fui capaz de cumplir con mi profesión completamente por las repercusiones de este libro”, dijo sobre Finding Freedom.

En otro aspecto que se ha visto en ambos fragmentos que se han publicado, Scobie hace hincapié en hablar de la Princesa de Gales, en un primer punto escribiendo que no quiso viajar a Balmoral ante el fallecimiento de la Reina Isabel porque quería recoger a sus hijos en su primer día en una nueva escuela, y en esta nueva entrega, apuntando a que una fuente dice que Kate ha pasado más tiempo hablando de Meghan que el que convivieron realmente. También toca aquel momento en el que ambas parejas aparecieron juntas para agradecer el cariño de la gente ante la partida de Isabel II. Sobre este instante habla del ‘incómodo silencio’ que se vivió entre Kate y Meghan camino a encontrarse con la gente a las afueras de Windsor.

Sobre Carlos III se dice que se negó a encontrarse con su hijo por cuestiones de agenda en uno de los recientes viajes de Harry a Reino Unido. Ante esto, el Palacio de Buckingham ha sido claro, manteniendo la línea de no dar comentarios sobre este tipo de publicaciones. Sobre lo que verdaderamente está pasando con los reportes de reconciliación que se han dado, habrá de verse qué es lo que pasa en el futuro, sobre todo en las próximas navidades en Sandringham.

