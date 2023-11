Después de sus glamurosas apariciones esta semana, Kate de Gales continúa con su despliegue de estilo

Esta ha sido una semana con un espectacular derroche de glamour por parte de la Princesa de Gales, Kate Middleton. Gracias a la visita de Estado que el mandatario de Corea del Sur ha realizado por Reino Unido, se ha podido ver a la esposa del Príncipe William en todo su esplendor. El look conformado por una capa carmín de corte midi por encima de su abrigo con moño al cuello de Catherine Walker no ha dejado a nadie indiferente, y qué decir de las imágenes en las que como pocas veces se pudo ver lo mucho que trabaja en el gimnasio, que dieron la vuelta al mundo. Si parecía que esa aparición sería la estrella de la semana, la realidad es que faltaba uno de los momentos más esperados de este tipo de visitas, el banquete de Estado ofrecido en el Palacio de Buckingham que, según el protocolo, es una ocasión de tiaras y vestidos de gala. Sorprendiendo a los seguidores de la realeza, la Princesa de Gales decidió ir en contra de lo esperado y en vez de llevar una de las tiaras que se le ha visto ya, abrió lo más recóndito del joyero real para rescatar la tiara de la Reina Madre que, tenía por lo menos 90 años de no haber sido usada en público. La Strathmore Rose Tiara, que fuera un regalo de los padres de la Reina Madre para su hija en los años 20s, había sido usada por la madre de Isabel II hasta los años 30s, y en épocas recientes, solamente se le había visto expuesta hace algunos años en el museo Victoria & Albert, por lo que ha sido una grata sorpresa el ver a Kate llevándola en todo su esplendor. Después de esta grata aparición, se sabe que la agenda de los royals no se detiene, y esta mañana, la Princesa de Gales ha aparecido en un evento en el Sebby’s Center, de Barnet. En donde como parte de las actividades del Royal Foundation Centre for Early Childhood, la Princesa ha querido apoyar a familias con niños pequeños en vísperas de las fiestas decembrinas.

Es bien sabido que la Princesa de Gales cuenta con combinaciones ya probadas para distintas épocas del año, las cuales simplemente va reconstruyendo con distintas piezas que siguen un mismo patrón. Si en las últimas semanas se le ha visto constantemente en trajes sastre de distintos colores, se sabe que en las temporadas de bajas temperaturas la Princesa suele recurrir a pantalones de vestir con suéter y un abrigo, pero cuando busca una opción más chic, recurre a las faldas largas con algún jersey, combinación que se ha visto esta mañana.

Con las bajas temperaturas de Inglaterra en mente, la Princesa apareció esta mañana luciendo un sencillo suéter de cuello de tortura en negro, modelo Peppe de la firma Gabriela Hearst. Esta pieza se puede conseguir en tres colores distintos -incluyendo el que llevó Kate- por 790 dólares (alrededor de $13,500 pesos mexicanos). La Princesa de Gales lo ha combinado con una falda midi en café que se ha convertido en el misterio de las redes sociales, pues no se ha podido dar con su procedencia, pero por el corte y estilo, no sorprendería que se tratara de una pieza de hace algunos años que Kate guarda en su clóset.

Los complementos del look

El abrigo que se vio en Kate a su llegada al lugar fue un modelo en camel de la marca Sportmax de Max Mara que, aparentemente es de una temporada anterior, por lo que ya no se encuentra a la venta en este momento. Mientras que las botas son las que tiene de gamuza en negro de Gianvito Rossi. El cinturón es de Ralph Lauren con terminado de cocodrilo, mientras que sus aretes son los de Missoma con aplicaciones en rosa, que se le han visto antes. Para completar este look, la Princesa llevó su clásica melena suelta con volumen y ligeras ondas marcadas, así como un maquillaje natural que siempre es la mejor elección para las múltiples fotografías que se le toman en sus apariciones públicas.

Se espera que el próximo gran evento en donde se pueda ver un despliegue de estilo para Kate se dé el próximo 30 de noviembre cuando los Príncipes de Gales reciban a la Princesa Victoria y el Príncipe Daniel de Suecia en la Royal Variety Performance en el Royal Albert Hall de Londres.

