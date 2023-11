Kate de Gales, la espectacular princesa en rojo

Nadie tiene más dominados los looks para las ocasiones especiales de las royals que la Princesa de Gales, Kate Middleton, por lo que no es una sorpresa que las miradas se posen sobre ella cuando hay un compromiso relevante en el calendario de la Familia Real británica. Desde su llegada al Palacio hace doce años, Kate ha demostrado que su sofisticación y un claro estilo personal pueden volverse inspiración para millones de mujeres en el mundo, incluyendo a otras royals que se han visto influenciadas tanto por las siluetas que la esposa del Príncipe William prefiere, como por algunos accesorios que se han vuelto el sello distintivo de las mujeres de la corte. Con esto en mente, la visita de Estado de la delegación de Corea del Sur a Gran Bretaña no ha sido diferente y es que la Princesa de Gales ha aprovechado esta oportunidad para partir plaza con un look espectacular. Pareciera que desde hace unos meses, la Princesa sigue los pasos de Isabel II, quien era conocida por su clóset en una amplísima gama de colores, que la hacían recorrer el arcoiris entero con sus trajes y abrigos, a juego siempre con sus sombreros. Es así como si en los últimos días se ha visto a Kate de pies a cabeza en morado, azul o blanco, en esta ocasión la Princesa de Gales se ha convertido en una ‘lady in red’, enfundándose en carmín de pies a cabeza. Lejos de sus ya famosos trajes sastre, que ha preferido en los últimos meses, esta ocasión, Kate ha apostado por una dramática capa que ha sido la pieza clave en un conjunto que no ha dejado a nadie indiferente. Las discretas miradas y sonrisas cómplices con William han simplemente sumado un toque de coquetería a las imágenes que han capturado el primer encuentro de Carlos III con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El regreso de la Princesa Kate todoterreno

La reaparición de Kate tras dos semanas alejada de la mirada pública

El fantástico look de Kate en rojo

La pieza principal del conjunto que la Princesa de Gales eligió para esta fría mañana en Londres fue una capa corte midi, a pesar de que pareciera que la prenda lleva un moño al cuello, la realidad es que debajo de ella, Kate llevaba el coat dress de Catherine Walker -quien también estuvo detrás del diseño de la pieza principal del conjunto- que se le vio en diciembre del 2021 durante el servicio navideño. Se trata del modelo Beau Tie hecho en lana y que la marca puso a la venta en 2020 en distintos colores. Este diseño es uno especialmente significativo en el clóset de la Princesa, pues también cuenta con él en negro y fue el que llevó en el funeral del Duque de Edimburgo.

En esta ocasión, la Princesa de Gales ha combinado estas dos piezas con un sombrero de ala ancha hecho a la medida por Jane Taylor London en el mismo color. El bolso que mantiene el romanticismo de este look es el modelo en carmín con un moño al frente de Miu Miu, que es un diseño anterior de la marca, al haber sido estrenado por la Princesa en 2016 durante su visita de Estado a Canadá. El toque final fueron los tacones en carmín modelo Gianvito 105 de Gianvito Rossi, que a lo largo de los años se han convertido en su sello distintivo y el diseño que ha popularizado alrededor de las distintas casas reales, gracias a su versatilidad en distintos colores.

VER GALERÍA

Como complementos, la Princesa eligió sus aretes de zafiro con diamantes en el mismo diseño de su anillo de compromiso, los cuales pertenecieron en su momento a la Princesa Diana. Para lucir al máximo su sombrero, Kate llevó la melena recogida completamente en un moño bajo que se extendía a lo largo de su nuca.

El look ideal de punto del clóset de Kate Middleton

La imagen viral de esta aparición

A pesar de que éste ha sido un look por demás sofisticado y de inspiración romántica, hubo una escena que duró apenas unos instantes, pero que se ha convertido en el momento viral de la mañana. La Princesa de Gales fue captada bajando del automóvil, cuando como muy pocas veces se le vio mostrando un poco más de sus piernas -pues según el protocolo no escrito, las royals son muy cuidadosas de llevar siempre las faldas por debajo de la rodilla-. No ha sorprendido que como la amante del deporte que es Kate, se haya visto que no se pierde un día de ejercitar las piernas cuando del gimnasio se trata.

VER GALERÍA