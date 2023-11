Aquí no ha pasado nada, el Príncipe William es todo sonrisas tras los señalamientos en el libro sobre Harry

Siguiendo fielmente aquel lema de ‘Nunca des explicaciones, nunca te quejes’, parece que el Príncipe William se mantiene ajeno a todo aquello que busca perturbarlo. Si se pensaba que se había visto todo en la brecha que se ha generado entre el Príncipe Harry y los Windsor, venía una estocada más. Si a principios de año era el mismo Harry quien, a través de sus memorias, volvía a señalar a su padre, hermano, Camilla y hasta a Diana, en Spare, ahora es el periodista que escribió Finding Freedom quien parece volver a dirigirse en contra de la Familia Real británica, en específico de William y la Princesa de Gales. Apenas hace 24 horas se daba a conocer el primer extracto de Endgame, el nuevo libro de Omid Scobie, quien ha sido ampliamente ligado a Meghan Markle y el Príncipe Harry, en él, se abordaba un tema que ha sido considerado por demás delicado, los momentos en torno a la partida de Isabel II. Si en su libro, Harry había agregado un breve capítulo al respecto y se dieron un sinfín de reportes alrededor de la situación a principios de septiembre del año pasado, esta vez, Scobie narra lo sucedido -aparentemente- desde la mirada de los Sussex. Uno de los detalles que más llamó la atención en el extracto publicado por People fue la insistencia en el hecho de que supuestamente, el Príncipe William no respondió a los mensajes de Harry, cuando ambos tenían que volar hacia Escocia para despedirse de su abuela; sumado a esto, se apuntaba a que los reportes de que Carlos III informó personalmente a su hijo del fallecimiento de la monarca fueron falsos y que, de hecho, hubo un enfrentamiento entre el Palacio y el equipo de los Sussex sobre cuándo dar el anuncio público de la muerte, pues Harry se encontraba volando sin saber la dura noticia. Con esto en mente, no han faltado los expertos en la materia apuntando a la molestia en el Palacio por este nuevo libro, pero parece que esto no ha afectado la agenda del Príncipe William, quien con una gran sonrisa en el rostro, ha aparecido cumpliendo con sus compromisos públicos.

La aparición del Príncipe William

Tal como hiciera un día después de que se publicara la entrevista de Harry con Oprah, cuando acompañó a la Princesa de Gales a un evento público para que no enfrentara a la prensa en solitario, esta mañana, el Príncipe William no permitió que los reportes se interpusieran con su agenda. Si aquella vez se le veía serio y firme en sus respuestas a los periodistas reunidos, esta mañana las cosas fueron diferentes, William se mostró sonriente, cálido y cercano a los jóvenes que lo esperaban.

El Príncipe William asistió al lanzamiento del Royal Foundation Community Impact Project, para lo que se trasladó a las instalaciones de The Hideaway Youth Project. Su clásico traje azul no fue un impedimento para que el Príncipe de Gales jugara un partido de billar con los jóvenes de la fundación, ni para que participara en las actividades de manualidades que estaban preparadas para el día. Y no era para menos, pues tanto la Royal Foundation como el ayuntamiento de Manchester darán un donativo para la creación de un programa de entrenamiento y desarrollo de habilidades que ayuden a encontrar trabajo a jóvenes que crecen en riesgo de violencia.

El otro bemol del Príncipe

Si las reiterativas palabras en su contra en el extracto de Endgame llegaron incluso a que se apuntara a que una reconciliación entre Harry y William parece imposible, asegurando que el Príncipe de Gales desconoce la persona en la que se convirtió su hermano menor, no fueron suficientes, el primero en la línea de sucesión llevaba a cuestas otra polémica esta mañana. Con el estreno de la nueva temporada de The Crown, los miembros de la Familia Real británica han visto ficcionalizado uno de los momentos más dolorosos de su vida, la partida de la Princesa Diana. En estos nuevos capítulos de la última entrega del show, se ha planteado cómo se habrían vivido estos trágicos acontecimientos de puertas adentro, lo que no debió haber sido nada fácil ni para William ni para Harry, pero una vez más, el Príncipe ha decidido no dejar que este tipo de cuestiones impacten sus obligaciones oficiales.

