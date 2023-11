El explosivo libro que asegura que el Príncipe Harry vivió la muerte de Isabel II en solitario

El mundo recuerda con tristeza el 8 de septiembre del 2022. De este lado del mundo, eran las primeras horas de la mañana cuando desde Reino Unido llegaba la noticia, la Reina Isabel estaba enfrentando una situación de salud, las redacciones noticiosas, se preparaban para lo peor. A pesar de que esa misma semana se le había visto de pie y cumpliendo con su labor como lo había hecho por más de siete décadas, todo apuntaba a que el final de una era estaba cerca. Los primeros reportes se daban, su familia volaba hasta Escocia, en donde se encontraba la monarca pasando una temporada en Balmoral. El Príncipe Harry, que estaba en Reino Unido para asistir a la entrega de premios WellChild tras una aparición en Alemania para anunciar la sede de los Invictus Games -la verdadera razón detrás de su viaje-, anunciaba que viajaría a Escocia con Meghan, aunque horas después se sabía que volaba en solitario hasta la famosa residencia de los Windsor en aquel país. En medio del dolor de una nación ante la pérdida de la mujer que fue su máximo pilar, corrían los reportes. Cuándo había sido anunciado esto a la familia, quién había enterado a Harry, por qué se decía que Meghan iría y no lo había hecho. La brecha que se había marcado entre la Familia Real británica y Harry parecía más pronunciada que nunca, pero, a pesar de esto, se decidía que el Príncipe participara de forma solemne en todas las actividades alrededor de la partida de la Reina, incluso, permitiéndole vestir su uniforme militar una última vez en la guardia de honor que los nietos de Isabel II llevaron a cabo frente a su féretro. Ha pasado un año desde entonces, y llega un nuevo libro de la firma de Omid Scobie, periodista detrás de Finding Freedom y a quien en varias ocasiones se ha señalado por su particular cercanía a Meghan Markle. En Endgame Scobie toca nuevamente estos instantes, asegurando que Harry vivió las últimas horas de su abuela sin comunicación con su familia, relatando la historia desde una versión muy ligada a los Sussex.

Qué dice Endgame sobre este momento para el Príncipe Harry

En un extracto de este libro, al que tuvo acceso People, se narra cómo el Príncipe Harry no sabía que estaban dándose las últimas horas de vida de su abuela sino hasta que recibió una llamada de un número desconocido, la cual iba a ignorar. Al contestar en el último segundo, descubrió que se trataba de su padre, dejándole saber que él y Camilla estaban partiendo de Dumfries House a Balmoral, en donde ya se encontraba la Princesa Anne. Le urgía a desplazarse a Escocia de forma inmediata, y le dejaba saber que acababa de hablar con William, quien estaba ya viendo la forma de llegar hasta aquel país. De acuerdo con el libro, Harry intentó contactar a su hermano, sin respuesta.

Según se cuenta en el libro, fuera de esa llamada, Harry no recibió ninguna otra información ni de la familia ni del Palacio, por lo que actuó a ‘oscuras’. “Era perturbador de ver…Estaba completamente solo en esto”, atribuye el libro a una fuente cercana a los Sussex. Según se cuenta, mientras buscaba la manera de llegar a Escocia, Harry recibió una segunda llamada de su padre, pidiéndole viajar en solitario. El libro no pierde la oportunidad de señalar que se le dijo que Kate no iba a estar ahí por ‘protocolo’, pero se recalca que en ‘realidad’ la Princesa de Gales había querido quedarse a recoger a sus hijos en su primer día de clases en una nueva escuela. Curiosamente, parece que el libro dice que el plan siempre fue que Meghan estuviera con él pues era el motivo del viaje, aunque se sabe que la pareja se encontraba en Europa cumpliendo con compromisos de su propia agenda, la partida de la Reina en el día que ellos estaban en Reino Unido resultó una completa coincidencia, por lo que queda en el aire a qué se refería Scobie al escribir: “Siempre fue el plan si estaban viajando de California por esta situación en específico”) .

A pesar de estos escritos, en aquel momento mucho se reportó que se había decidido que en los últimos momentos de la Reina estuvieran solamente las personas más cercanas y mucho se especuló que, la Princesa de Gales no había hecho el viaje, para cumplir con el protocolo de que Meghan tampoco estuviera ahí. El libro parece recalcar esto, con las frases: “Ellos simplemente no querían a Meghan ahí”, atribuyen a un ex trabajador del Palacio, mientras que apuntan a que un amigo -no dicen de quién- “(Meghan) podía sentir que no era querida”.

En solitario y una hora tras el anuncio oficial, así fue la llegada del Príncipe Harry a Balmoral

¿Qué pasó en esos últimos momentos?

Según el libro, Harry intentó contactar a William en varias ocasiones, pero al no obtener respuesta, no tuvo más remedio que contratar un jet privado que lo llevara hasta allá unas horas después. Se sabe que el primer avión, en el que viajaban William, el Príncipe Eduardo y su esposa Sophie, así como el Príncipe Andrés aterrizó en Escocia a las 3:50 pm, 40 minutos después del fallecimiento de la Reina, pero Harry todavía no sabía de la partida cuando su avión despegó a las 5:35 pm, de hecho, no sabría de la noticia sino hasta 70 minutos después, cuando aterrizó.

Scobie narra que, mientras Harry iba volando, había una discusión en tierra entre el Palacio y el equipo de los Sussex, quienes pedían que no se informara públicamente del fallecimiento de la Reina sino hasta que el Príncipe se enterara. Aunque el Palacio aceptó esperar, el mal clima que retrasó el aterrizaje de Harry hizo que el anuncio saliera 6:30 pm, unos minutos antes de que el Príncipe estuviera en tierra. El libro asegura que las noticias de que Carlos III había informado personalmente a su hijo, fueron falsas. “Su relación con la Reina era todo para él. Ella hubiera querido que él supiera antes de que saliera al mundo. Pudieron haber esperado un poco más, no hubiera significado nada en el gran esquema de las cosas, pero nadie respetó eso”, se lee en el extracto de Endgame.

Tal como el mismo Harry había contado en su libro, a su llegada a Balmoral fue recibido por la Princesa Anne, y que para entonces, Carlos III, Camilla y William habían partido ya a la residencia del monarca en Escocia. Tras haberse despedido en solitario de su abuela, se dice que el Príncipe reservó su vuelo de regreso para un día después.

