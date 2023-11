Un triunfo del Príncipe Harry en su batalla contra los tabloides, con su respectivo bemol

Si mientras de este lado del océano, el Príncipe Harry y Meghan Markle están manteniendo una agenda que los lleva del glamour de Hollywood a la completa formalidad en eventos muy similares a los que tenían con la Familia Real, de vuelta en la tierra natal, ha habido noticias para el hijo menor de Carlos III. Como es bien sabido, hay un lazo que sigue uniendo fuertemente a Harry con el Reino Unido, y no, no se trata de su relación familiar, sino la batalla que ha decidido encabezar en contra de los tabloides británicos. Desafiando todo lo establecido dentro de los Windsor, ante su partida de su posición senior en el Palacio, el Príncipe Harry decidió emprender tres acciones legales distintas en contra de los grupos editoriales detrás de los tres tabloides de más relevancia de su país. Según él mismo ha revelado en sus declaraciones, el Palacio buscaba evitar a toda costa un enfrentamiento legal, por lo que a su partida de la Casa Real, Harry no lo dudó dos veces y entre las primeras cosas que hizo fue levantar tres demandas. Ha de decirse que se llegó a dudar que estas fueran fructíferas, porque muchos de los artículos que involucrados en estas demandas datan de hace varios años, pero en un giro sorpresivo, dos de los casos han avanzado satisfactoriamente, con el más adelantado simplemente esperando a la determinación del juez. Fiel a sus convicciones, el Príncipe no tuvo reparo en tomar el estrado en ese caso e incluso entregar una extensísima declaración escrita. En el segundo caso, el Príncipe recibió un revés hace algunas semanas cuando se decidió dividir el juicio en dos años distintos, con su denuncia siendo tratada hasta el 2025. Las buenas nuevas que ha recibido han llegado en cuanto al tercer caso que ha interpuesto el Príncipe Harry, en esta ocasión en contra de Associated Newspapers Limited, a cargo del Daily Mail, grupo contra el que Meghan Markle ya ha ganado una demanda.

¿Qué sucedió con el tercer caso del Príncipe Harry?

En esta ocasión, las noticias para el Príncipe Harry han sido buenas, pues esta mañana la High Court de Londres determinó que el caso que encabeza el Príncipe Harry, y en el que también participan otros famosos como Elton John, puede seguir adelante. A pesar de que los abogados de Associated Newspapers habían solicitado que se descartara el caso, el juez determinó que no se habían dado los argumentos suficientes para que la demanda fuera desestimada. El grupo editorial había apuntado a que el tiempo que había pasado desde los hechos expuestos y las denuncias las hacían inválidas, pero el juez explicó que todo apuntaba a que las partes acusadoras no fueron conscientes de lo que había pasado sino hasta que pudieron llevar sus casos a las autoridades.

Según reporta la BBC, de forma conjunta, los denunciantes que también incluyen a Elizabeth Hurley y Sadie Frost, emitieron un comunicado: “Estamos encantados con la decisión de hoy que permite que nuestros denuncias sobre serias actividades criminales y desagradables violaciones a la privacidad por los títulos del Mail procedan a juicio”.

Su reputación, sus relaciones fallidas y otras cosas de las que Harry culpa a los tabloides en su testimonio escrito

El bemol en esta buena nueva

Como suele suceder en estas situaciones, la noticia no viene solo con tintes positivos. Si bien, el juez aceptó que el proceso continúe, abriendo la puerta a que estas denuncias puedan llegar a juicio, no todo fue miel sobre hojuelas. El juez decidió que los siete denunciantes no podrán hacer uso en sus demandas de los registros de pagos que presentaron entre Associated Newspapers Limited e investigadores privados, pues forman parte de una investigación pública que comenzó en el 2011 -conocida como la Leveson Inquiry-, por lo que se necesitaría que consiguieran el permiso del gobierno británico para usarlos, pues de otra manera se podría considerar como una violación de documentos confidenciales, ya que los diarios dieron esta información voluntariamente a cambio de que se mantuvieran privados.

Tal como los abogados de la parte acusatoria, la defensa también emitió su propio comunicado: “Recibimos la decisión del Juez Nicklin sobre que la información que nosotros y otros periódicos entregaron en la investigación Levenson bajo estrictos parámetros de confidencialidad se mantengan bajo la orden de restricción impuesta por el juez Lord Levenson. En una victoria significativa de la justicia y del Mail, el juez determinó que la información no debe ser usada por los denunciantes y debe mantenerse fuera del caso. Como el Juez Nicklin dice en su determinación, este fue un ‘abuso del proceso’ y si se usaran ‘pondría a la administración de justicia en disputa’. Como siempre hemos dejado inequívocamente claro, las sensacionalistas acusaciones hechas por el Príncipe Harry y otros sobre el hackeo telefónico, intervención de los teléfonos fijos, robo y los micrófonos pegados en ventanas son simplemente absurdas y esperamos que esto se establezca en la corte en su debido momento”.

