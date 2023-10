¡Es un niño! James Middleton confirmó el nacimiento de su bebé con unas tiernas fotografías

Las imágenes de James Middleton, el hermano menor de la Princesa de Gales, con su esposa Alizée Thevenet por las calles de Notting Hill llevando una carriola levantaron todas las alarmas. A pesar de que a lo largo del primer embarazo de la francesa, la pareja fue sumamente discreta, estas imágenes dejaban ver que el bebé había llegado. Desde julio pasado, cuando a través de una publicación en su cuenta de Instagram, James anunciaba que estaban esperando a su primer hijo, dejaba ver que la llegada se daría a finales de año, nadie esperaba que fuera tan pronto que los Principitos de Gales recibirían un nuevo primo. La pareja apostó por la privacidad a lo largo de esta dulce espera, por lo que después de aquella publicación en julio pasado, no fue sino hasta septiembre que se volvió a ver el baby bump de Alizée, cuando James publicó un mensaje por su aniversario de bodas. Desde entonces, no se había sabido más de la pareja, hasta que esta semana se dieron a conocer las imágenes de paparazzi que mostraban a James y Alizée en un paseo casual por Londres, en las que era imposible no notar la carriola que iban paseando. Esto sumado a que Alizée ya no tenía su pancita de embarazo, hacían que no se necesitara ser muy perspicaz para notar que el bebé había llegado. Ante esto, el hermano menor de Kate Middleton decidió tomar sus redes sociales y con una serie de tiernas fotografías en las que, por supuesto, sus cachorros también fueron protagonistas, anunciar el nacimiento de su primogénito, el nuevo nieto de Carole y Michael Middleton.

El anuncio de nacimiento del hijo de James Middleton

En un extenso mensaje, James quiso ser el encargado de compartir con el público: “Ha estado en nuestras vidas solamente por unas cuantas semanas, pero han sido las más especiales de mi vida, conociendo a nuestro hermoso bebé. No importa qué tan preparado pensaba que estaba, no estaba preparado para la abrumante emoción de conocer a Inigo por primera vez y para el amor por mi querida Alizée mientras nos convertimos en tres”, comienza el escrito que publicó.

“Nos hemos establecido en nuestra nueva vida como padres y le he contado todo sobre Ella y que si no fuera por ella, él no estaría aquí hoy y que la extrañamos enormemente. Los perros han sido fantásticos dándole la bienvenida a su hermanito a la manada (a pesar de que Inka necesita aprender que los ositos no son todos para ella)”, escribió haciendo referencia a Ella, su eterna compañera, de quien se despidió hace casi un año y a quien le ha atribuido gran parte de su recuperación cuando de salud mental se trata.

“Quisiéramos agradecer al increíble equipo del hospital de Basingstoke, desde el primer ultrasonido hasta salir por la puerta por primera vez como tres, no podríamos habernos sentido más apoyados y cuidados, así que gracias al NHS”, incluyó, revelando en dónde es que nació su primer hijo.

Las especiales fotografías de este anuncio

Manteniendo la estética que lleva en su perfil de Instagram, James Middleton eligió una serie de imágenes tomadas con luz natural y apostando por los escenarios naturales, pero lo más importante el gran protagonista de todas ellas. Cuidando al máximo la privacidad de su hijo, la primera imagen deja ver la manita de Inigo junto a la de su padre, quien sostiene un retrato de Ella. En la segunda imagen, cuatro de los perros de la pareja ven fijamente a Inigo mientras toma un bañito de sol desde su bambineto, vestido completamente en un traje azul cielo de punto. En la tercera fotografía, el orgulloso papá lleva a Inigo en un canguro, mientras posa con sus perros, con uno de ellos intentando dar un vistazo al bebé.

Aunque James no especificó cuándo fue que nació Inigo, todo apunta a que fue casi a la fecha en el segundo aniversario de bodas de sus padres. Otro detalle que quedó al descubierto con este mensaje fue que el pequeño nació solamente a 30 minutos de la residencia de sus abuelos, por lo que se entiende que decidieron que llegara al mundo en su hospital local y no en Londres, como el resto de sus primos (los tres hijos de la Princesa de Gales y los tres de Pippa Middleton).

