El galante Mayor Thompson ha sido ascendido a mano derecha de Carlos III

Es bien sabido que en sus múltiples apariciones públicas, tanto Carlos III como el Príncipe William se ven siempre acompañados protocolariamente por una persona de su equipo. En el caso del monarca, se trata del Mayor Thompson, quien también trabajara en su momento con la Reina Isabel, mientras que para el Príncipe William, el asignado es el Teniente Rob Dixon. Lo que nadie podía esperar en estas posiciones históricas captarían una atención viral sin precedentes, pues los dos, se han convertido en favoritos de las redes sociales. Su gallardía y formalidad, sumadas a los uniformes que llevan en sus apariciones más protocolarias, han hecho que el Johnny Thomas y Rob Dixon tengan sus propios seguidores, quienes seguramente celebrarán que el Mayor del 5° Batallón del Real Regimiento de Escocia, aparentemente ha recibido un ascenso. Según se reporta, el ‘caballerizo’ que ha servido al Rey Carlos III desde su ascensión al trono, ahora tiene una mejor posición en la que es considerado la mano derecha del monarca. Al parecer, su labor que comenzó en 2018 sirviendo a Isabel II -y que por protocolo duraría cinco años únicamente-, ha sido tan buena, que ahora estará a cargo de una posición más sobresaliente en el equipo de Carlos III.

Mayor Johnny, el caballerizo de Carlos III que ha revolucionado las redes

El Mayor Jonathan Thompson, ¿está casado?

El ascenso del Mayor Thompson

Según ha reportado The Sun, Jonathan Thompson tenía 18 meses más para dejar el ejército y con esto su posición pública como caballerizo del monarca, pero gracias a su desempeño en los últimos meses, Carlos III habría decidido darle una posición superior, dándole un ascenso que implica que se hará cargo de organizar los asuntos privados del monarca. Según explica el tabloide británico, esta promoción significaría que se verá mucho más del Mayor en el futuro durante las apariciones públicas de Carlos III. A pesar de este reporte, se especifica que el Palacio de Buckingham ha preferido no comentar sobre esto.

El paso de Mayor Thompson por el Palacio

Fue en el 2018 cuando Jonathan Thompson se incorporó en una posición que es reportada como el guardaespaldas de la Reina Isabel -a sabiendas de que la monarca contaba con un equipo de seguridad y que la posición del Mayor Thompson va más de situaciones protocolarias, fungiendo también de manera práctica gracias a su conocimiento militar-. Tras la ascensión de Carlos III su papel se volvió mucho más protagónico y se le ha visto en distintas apariciones públicas del monarca, para deleite de las redes sociales. Desde las ocasiones más formales, como la ceremonia de ascención hasta todos los eventos de la coronación, también se le ha visto en la recepción del Presidente Biden y en el encuentro con los Macron, en donde Brigitte le sonreía amablemente. Aparentemente, de confirmarse esta promoción, ahora se le verá incluso más en los compromisos públicos del monarca.

La vida privada de Johnny Thompson

La galanura y formalidad del Mayor Thompson lo han convertido en el favorito de las redes, por lo que ante su popularidad no faltó la pregunta, ¿está casado? A sus 40 años, Jonathan Thompson está casado desde el 2010 con una ejecutiva de marketing de nombre Caroline, quien desde su matrimonio ha preferido enfocarse en su carrera de entrenadora personal, según informaron medios locales. Además, es el orgulloso padre de un niño de 5 años, y vive con su familia en Surrey, Reino Unido. Por supuesto, este dato no fue ningún impedimento para que en redes sociales haya una serie de cuentas dedicadas a reunir imágenes y videos de las apariciones públicas del Mayor, y él no decepciona, siempre con una sonrisa, las fotografías de su versión más ‘relajada’ en el Royal Ascot no pasaron desapercibidas para nadie.

A pesar de lo que su puesto podría hacer pensar, el Mayor Johnny no nació en Escocia, sino en Northumberland, en Inglaterra. A pesar de esto, gracias a su posición en el 5° Batallón del Real Regimiento de Escocia, es común verlo en uniforme completo con kilt, en algunas de sus apariciones en las que esto es necesario. En su papel de ‘equerry’, que lleva el nombre de caballerizo porque históricamente se trataba de la persona encargada de los caballos del monarca, Jonathan tiene entre sus responsabilidades servir al monarca, y usualmente, este tipo de posiciones son otorgadas a personas en altos mandos del ejército.

