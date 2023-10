Los mil y un sacos de Zara de Kate Middleton hacen una aparición en Marsella

Si hay algo que distingue al clóset de la Princesa de Gales, Kate Middleton, eso es que, si una pieza funciona, la veremos en repetidas ocasiones, combinaciones y tonalidades. Tal como ha sucedido en las últimas semanas con sus trajes sastre que han pasado de una tonalidad a otra, recorriendo los colores del arcoiris, En una versión un poco más relajada de ese mismo look, la esposa del Príncipe William también se ha decantado por los sacos multicolores. En una de las combinaciones que mejor le funcionan para esta temporada, Kate ha elegido un mismo modelo de sacos, sencillos y versátiles, para llevar, ya sea con jeans o con pantalones de vestir. Lo mejor es que se trata de sacos de lo más accesibles, pues son de la firma española Zara, y en algunas ocasiones, son piezas que tienen ya un tiempo en su guardarropa, pero están haciendo una reaparición en sus looks, justo antes de que sea necesario hacer la transición a los abrigos que suelen acompañar a Kate en la temporada invernal. Si este fin de semana se veía al Príncipe William, muy bien acompañado del Príncipe George, durante el partido de Gales en el Mundial de Rugby en Marsella, parece que padre e hijo no hicieron el viaje solos, pues la Princesa de Gales asistió al partido de Inglaterra en la ciudad francesa solamente un día después. Ha de recordarse que, mientras que William es patrón de la liga galesa de rugby, Kate lo es de la inglesa, por lo que han tenido que dividir fuerzas al momento de apoyar a sus propias selecciones. Mientras las imágenes del sábado no podían ser más tiernas, con William dándole un papel protagónico al pequeño George, en el caso de Kate, tuvo que volar en solitario para felicitar a la selección. Desgraciadamente, no se podrá ver la famosa competitividad entre William y Kate, pues aunque el equipo de Inglaterra ganó su partido de cuartos de final contra Fiji, el de Gales perdió ante Argentina, lo que ha eliminado de la competencia a la selección apoyada por el Príncipe.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El look ideal de punto del clóset de Kate Middleton

Kate sorprende en el color al que menos recurre y luciendo unos aretes muy significativos

El look de Kate Middleton en Marsella

En su segundo viaje a Francia en semanas, para poder apoyar a su selección, la Princesa de Gales eligió un look casi idéntico al que llevó al primer partido de Inglaterra en el Mundial de Rugby. Si aquella primera ocasión iba en un traje sastre blanco de Alexander McQueen, está vez ha vuelto a decantarse por este color, solamente combinándolo con negro. La pieza clave de este look fue el saco de imitación tweed de Zara en blanco que la Princesa estrenó en febrero de este año. Para darle un giro completo a las dos ocasiones en los que lo ha llevado, que han sido más informales, Kate elevó el estilo de este look con los pantalones para vestir en negro de Roland Mouret, que han comprobado ser un básico para cualquier clóset. No solo los ha llevado en una decena de ocasiones, sino que también los ha combinado con otro saco casi idéntico de la firma española que tiene en su clóset.

Si bien, se trata de un evento deportivo, la Princesa de Gales mantiene la formalidad en estas apariciones para dar la importancia al papel que tiene como patrona de la liga de rugby. Es por esto que, a pesar de que los estadios no son lo más cómodos, Kate no deja los tacones de lado en estas ocasiones. Esta vez, eligió unos zapatos de tacón cuadrado en negro modelo 100Point de la firma Russell & Bromley.

VER GALERÍA

Como complementos, llevó las arracadas de Lenique Louis, y el toque especial, haciendo un guiño al país anfitrión, Kate retomó su bolsa clásica de Chanel. Aunque se sabe que tiene algunas piezas de la famosa firma, la Princesa de Gales parece reservar su uso a las visitas que ha hecho a Francia a lo largo de los años y alguna ocasión especial.

El casual peinado de Kate para mostrar su faceta más maternal cómodamente

VER GALERÍA

Los blazers ‘sacaproblemas’ de Kate

Con la mirada siempre puesta sobre ella, la Princesa de Gales ha conseguido crear combinaciones infalibles a lo largo de los años. En invierno, por ejemplo, se decanta por combinar un suéter, con pantalones de vestir y un abrigo largo, o durante el verano, no es raro verla con shirt dresses que pueda combinar, ya sea con tacones o alpargatas. En las últimas semanas, los trajes sastre han sido las estrellas, pero cuando se trata de salir del problema, nada mejor que un buen saco que pueda combinar, tanto con jeans como con pantalones de vestir. Para esto, ha recurrido a un modelo muy específico de Zara -de corte largo y doble botonadura visible- que tiene por lo menos en cinco colores, tres de los cuales han hecho una aparición en las últimas semanas.

VER GALERÍA