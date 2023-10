A cinco años del gran día, la Princesa Eugenia da un vistazo detrás de cámaras de su boda

Es en los momentos más importantes, cuando las vidas de las Familias Reales se asemejan más a los cuentos de hadas, especialmente cuando se trata de una boda. A lo largo de la vida, son pocas las veces en las que se podrá ver una boda real, lo que hace estos enlaces aún más interesantes. Pero, sorprendentemente, aunque se celebran solamente un puñado de ellos, en el 2018 se vivieron dos bodas en la misma familia. La primera, la del Príncipe Harry y Meghan Markle, y la segunda, la de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank. A pesar de que la nieta de la Reina Isabel no tiene una posición senior dentro de la familia, su boda se llevó a cabo con el mismo protocolo y la emoción que conlleva el enlace de una princesa. Lo más importante es que, los novios no podían verse más enamorados. La posición de la Princesa le daba licencias que otras royals no tienen, como aquel romantiquísimo beso a las afueras de la capilla de St. George, cuando un típicamente tímido Jack, no resistió el tomar a su novia entre sus brazos y darle un gran beso frente a la gente que los esperaba. De aquel día han pasado cinco años y muchas cosas han cambiado, mientras la pareja ha sufrido la pérdida tanto de la Reina Isabel como el Príncipe Felipe, la pareja ha recibido la llegada de sus dos hijos, August y Ernest. También, el trabajo de Jack ha llevado a la familia a mudarse a Portugal, en donde hace unas semanas recibían a Harry y Meghan, con quienes siguen siendo muy cercanos. En medio de las alegrías de su vida, Eugenia no ha querido dejar pasar desapercibido este aniversario, y para celebrarlo, ha compartido con sus seguidores un video detrás de cámaras de cómo vivió el gran día de su boda.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La Princesa Eugenia celebra el primer cumpleaños de su hijo August

La maleta de la Princesa Eugenia para su visita a México

El video de la boda de la Princesa Eugenia

Entre los lujos que la posición no oficial de la Princesa Eugenia le ha dado, está el tener una cuenta de Instagram personal. Si bien, en ella comparte algunos detalles de su labor altruista, también en ocasiones da algunos breves vistazos a su vida personal, como ha sucedido en esta ocasión. Aparentemente, la Princesa esperó un tiempo, para compartir con el público este clip en el que se pueden ver algunos instantes inéditos del día del enlace, pues aunque como suele pasar en este tipo de ocasiones, el Palacio ya había compartido algunas imágenes y en directo se pudo ver el enlace, en este video se puede saber cómo es que la novia se preparó para su gran boda.

VER GALERÍA

El clip que la Princesa acompañó solamente con la leyenda: “Hoy hace cinco años”, se puede dar un vistazo del equipo que se necesitó para que la novia saliera resplandeciente camino a la ceremonia nupcial. También se aprecia que, mientras Eugenia se arreglaba con un equipo de expertos, Jack disfrutaba de una copa con sus amigos, quienes, aparentemente, formaban parte de su cortejo. Retomando algunas imágenes de la transmisión en vivo, la Princesa quiso resaltar las miradas cómplices que ella y su esposo compartieron a lo largo de toda la ceremonia, en la que una genuina alegría fue la constante. En otro punto se les ve durante uno de los posados, compartiendo otro momento íntimo, en el que las sonrisas dejan ver que era el día más feliz de sus vidas, y todo apunta a que las cosas no han cambiado con el paso de los años.

Eugenia y Beatriz de York, arropadas por sus esposos en el funeral del Duque de Edimburgo

La vista al futuro

Lejos del protocolo y la ceremonia del día de su boda, la Princesa quiso cerrar este clip con una imagen espontánea y casual de su familia al completo. En el borde del mar, se ve posar a Jack y Eugenia, con Ernest en brazos, y un simpático August presumiendo lo mucho que ha crecido. En esta fotografía no se guardan las apariencias, simplemente se aprecian sonrisas francas, el enorme parecido de August con su madre, la Princesa llevando una gorra de Casa Amigos, firma con la que Jack ha colaborado, y el padre de familia con un brazo alrededor de su esposa mientras se ríe de las ocurrencias de su primogénito.

VER GALERÍA