La lesión que no detiene a Kate Middleton al competir con el Príncipe William La Princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció con la férula en sus dedos, pero esto no evitó que compitiera contra el Príncipe William en la cancha

Si algo ha distinguido la relación del Príncipe William y la Princesa de Gales, Kate Middleton, esa es la simpática competitividad que aparece cada vez que son presentados con una actividad en la que tengan que mostrar algún tipo de destreza. Se les ha visto competir en una competencia de velocidad, en canotaje, bici estática, ping pong y todo tipo de deportes, e incluso, Mike Tindall -esposo de la prima mayor de William- ha dejado claro que la competencia entre los Gales se vive también de puertas adentro. Es por esto que no ha sorprendido que esta mañana, durante su visita al Bisham Abbey National Sports Centre en Marlow, Buckinghamshire, las cosas no hayan sido diferentes. A pesar de que la Princesa lleva varias semanas recuperándose de una lesión en los dedos, producto de un accidente doméstico mientras jugaba en un trampolín con sus hijos, nada la detuvo al momento de enfrentarse a su marido en los distintos juegos que prepararon para ellos en el centro deportivo. Es bien sabido que la Princesa tiene una especial afinidad por los deportes desde que era niña y dentro de su plataforma, siempre busca recalcar la importancia de la actividad física, sobre todo en la formación de los más pequeños. Es probablemente por esto que Kate no lo duda dos veces cuando se le pone una actividad deportiva de frente y acepta participar en todo tipo de situaciones, recientemente se le ha visto pasar del tenis al rugby, sin problema alguno. Y a pesar de que de manera pública, el Príncipe William ha sido más discreto con su rutina deportiva, su aparición en Nueva York dejó claro que se mantiene en forma durante su tiempo libre, no por nada los encabezados de este lado del mundo lo seguían posicionando como en aquellos años de su juventud.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El look ideal de punto del clóset de Kate Middleton

Kate sorprende en el color al que menos recurre y luciendo unos aretes muy significativos

La competencia de William y Kate

Los Príncipes de Gales participaron en distintas pruebas que son parte del programa en el centro deportivo que visitaron, en una de ellas tenían que anotar canastas con una pelota. Al no lograrlo en el primer intento, Kate no perdió la intención de lograrlo, por lo que cuando por fin lo consiguió, celebró con las manos en alto ante las risas de los presentes. En otra de las pruebas, tenían que conseguir lo mismo, pero ahora ante presión, lo que William disfrutó enormemente, distrayendo a su esposa y evitando a toda costa que anotara, consiguiendo su meta con cuatro fallos de la Princesa. La última actividad implicaba tener los ojos cubiertos al intentar anotar, debido a que también tienen programas para personas con algún tipo de impedimento visual. En este caso la ganadora fue Kate, quien logró anotar, mientras los intentos de William fueron fallidos. Se sabe que la Princesa lleva semanas con la lesión en la mano, pero parece que solamente recurre a una sencilla férula para inmovilizar sus dedos, cuando sabe que en su aparición habrá alguna actividad física en la que deba protegerlos. Hace unos días, cuando participó en un partido de rugby en silla de ruedas, comentó que le preocupaba lastimarse los dedos, pero al verla jugar quedó claro que la lesión no era un impedimento para ver la vena competitiva de la Princesa.

VER GALERÍA

La reacción de Kate cuando un chico le hizo cosquillas por sorpresa

El look de Kate Middleton

A sabiendas de que se trataba de un día como éste, en el que la actividad física estaría a la orden del día, la Princesa de Gales recurrió a una de sus prácticas combinaciones, con las que logra balancear lo formal con la comodidad necesaria para este tipo de compromisos. En esta ocasión, se le vio llevar al centro deportivo combinando en tonalidades con su esposo, luciendo un blazer de Zara en azul rey que estrenó en el 2021, año en el que lo lució en dos ocasiones, antes de guardarlo en el clóset, hasta esta nueva aparición. Si bien, esa prenda podría hacer parecer que Kate recurriría a sus looks más recientes en los que los blazers los ha combinado únicamente con pantalones de vestir, al tratarse de un evento deportivo, la Princesa retomó sus skinny jeans.

Recurriendo a los básicos de su clóset, Kate eligió su blusa modelo Nadalia de Ralph Lauren, así como sus tenis Veja. El toque final de este look fueron sus significativos pendientes del modelo Issy. Esta semana, se ha visto a Kate en dos ocasiones llevando estos aretes que recibió como regalo antes del verano. Durante su visita a un equipo de rugby, una de las coaches se acercó a ella con este regalo, con ellos vendría una historia por demás dolorosa. La hija de la coach Sarah Renton, de nombre Issy, se quitó la vida solamente unos meses atrás. Ante la desgracia, su familia decidió vender estos aretes para recaudar fondos y apoyar a jóvenes que, como Issy, luchan contra la depresión en silencio. Aquel día, la Princesa le prometía que los llevaría en el futuro, pero nadie imaginó que sería el Día Mundial de la Salud Mental, cuando enviando un significativo mensaje, Kate los sacaría del joyero. Continuando con sus apariciones ligadas a este día, la Princesa ha querido retomarlos esta mañana.

VER GALERÍA