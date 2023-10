El Príncipe Harry tendrá que esperar para ver el inicio de su juicio contra los tabloides

El Príncipe Harry se ha enfocado en las últimas semanas a las causas más cercanas a sus corazón, primero, con su viaje a Alemania para la sexta edición de los Invictus Games -con todo y una parada en Reino Unido para asistir a los WellChild Awards-, y apenas esta semana, con una breve visita a Nueva York para encabezar junto a Meghan Markle dos apariciones con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Pero, mientras eso pasa en su día a día, del otro lado del mundo, las noticias no se han detenido. Mientras él se encontraba en la Gran Manzana, en Reino Unido se daba una novedad en uno de los tres procesos que mantiene abiertos en contra de los tabloides británicos. Ha de recordarse que el Príncipe decidió emprender acciones legales en contra de los tres grupos editoriales detrás de los tabloides más conocidos en su tierra natal. Al tratarse de procesos diferentes, cada uno de ellos lleva su propio curso y temporalidad, por lo que en uno de ellos ya se le ha visto tomar el estrado, en un hecho histórico que no sucedía desde hace un siglo, en contra de los esfuerzos del Palacio para evitar que un royal fuera llamado a declarar. A la par de esa primera demanda, hay otras dos, y ha sido una de ellas la que ha tenido un anuncio en la High Court de Londres este martes. Todo apunta a que no hay buenas noticias en el caso que el Príncipe mantiene con un largo grupo de personas en contra de News Group Newspapers, que está detrás de The Sun, y es que aunque se esperaba que el juicio se llevara a cabo este enero, parece que el proceso se pospondrá hasta inicios del 2025 para algunos de los demandantes, entre los que está el nieto de la Reina Isabel.

El juicio del Príncipe Harry tendrá que esperar

Para ponerse en contexto es importante saber que este caso es el segundo más avanzado dentro de las batallas legales de Harry. Mientras que en el que enfrenta contra The Mirror ya ha dado su declaración y se está a la espera de una resolución del juez, el que tiene contra The Sun es el segundo en temporalidad, mientras que el último y con menos avance es el que tiene contra Newspapers Associated, detrás del Daily Mail. En medio del desarrollo de este proceso, se había anunciado que sería en enero cuando se llevaría a cabo el juicio, en el que el Príncipe está pidiendo 200,000 libras esterlinas como compensación por la invasión de privacidad y el uso ilegal de métodos para conseguir información sobre su persona. Esto anticipaba que el Príncipe podía regresar en solo unos meses a Reino Unido para dar su testimonio, y dar movimiento a la situación legal que ha mantenido por un par de años -desde su partida de su posición senior en la Familia Real-, pero esto no podrá ser.

En la audiencia preliminar que se llevó a cabo este martes, se anunció que por el tamaño del caso, el juicio se dividirá en dos partes. Tal como se esperaba, en enero del 2024 se llevará a cabo la primera de éstas, en la que se escuchará el caso de 32 personas; mientras que las 27 restantes no llegarán a la corte sino hasta enero de 2025. Ha sido David Sheborne, el abogado del Príncipe, quien ha indicado que en este segundo grupo están los casos de Harry y del actor Hugh Grant, que es otro de los demandantes. Más tarde se escucharía que el grupo editorial ha llegado ya a un acuerdo con 18 de las personas que habían denunciado.

Con los alegatos finales sobre la mesa, ¿qué sucederá con el juicio de Harry?

Un segundo revés para Harry en este caso

A pesar de que el movimiento de fechas podría no implicar nada en el caso de Harry, sí que dará tiempo a conocer el resultado de su primera denuncia, lo que podría sentar un precedente al tratarse de acusaciones muy similares y de la misma época. Lo que es un hecho es que éste no es el primer bache que el Príncipe se ha encontrado en el camino, pues hace un par de meses, el juez desestimó las acusaciones del Príncipe sobre la intervención de sus teléfonos para recopilar información de forma ilegal, al igual que las declaraciones del Príncipe que apuntaban a que el Palacio mantenía un acuerdo con el tabloide, pues nunca pudo entregar pruebas de esto.

