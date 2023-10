De lo casual a lo sofisticado, los dos looks de Meghan Markle en Nueva York

Tal como se había anunciado, el Príncipe Harry y Meghan Markle han viajado Nueva York como parte de las actividades del Día Mundial de la Salud Mental. Como es sabido, el Príncipe Harry comenzó su labor por esta causa desde hace algunos años, cuando junto a los Príncipes de Gales lanzó Heads Together, y en solitario, desde su partida del Reino Unido, ha continuado con su lucha por dar difusión a la importancia de este tema a nivel mundial. Es así que, por primera vez desde su regreso de Alemania, en donde participaron en los Invictus Games, la pareja ha vuelto a aparecer en público durante dos compromisos con los que han cumplido en la Gran Manzana. Durante la mañana, la pareja acudió a un colegio en Brooklyn, que es conocido como una institución alternativa, en donde tuvieron la oportunidad de convivir con los jóvenes y escuchar cómo trabaja el equipo educativo en cuanto a la salud mental. Por la tarde, la pareja encabezó lo que se bautizó como Archewell Foundation Parents’ Summit: Mental Wellness in a Digital Age, un encuentro en Hudson Yards, en donde como su nombre lo indica, se buscó que en un panel se desarrollara cómo es que los padres pueden estar al pendiente de la salud mental de sus hijos en una era digital -dos cuestiones de gran importancia para Harry, quien en varias ocasiones ha expuesto sus preocupaciones sobre las redes sociales y lo que se puede encontrar en la web-. Ha de recordarse que ésta es la primera vez en la que los Sussex regresan a la Gran Manzana de aquel polémico episodio en el que su equipo apuntó a que habían sido víctimas de una ‘persecución casi catastrófica’, tema que fue ampliamente discutido en su momento. Es por esto que no ha sorprendido que se reporte que en esta ocasión se desplazaron en un convoy de siete automóviles en el que participó el NYPD.

Las imágenes de la visita por la mañana a la Marcy Lab School fueron difundidas en la cuenta de X de Omid Scobie, autor de Finding Freedom y periodista que ha sido ampliamente relacionado con la pareja, más tarde, fueron publicadas también en el sitio de Archewell. En esta aparición se vio a unos Sussex más relajados, por lo que Meghan eligió un look con el que se le había visto ya hace unas semanas, llevando los skinny jeans en negro de Frame, con un suéter delgado en el mismo color y los zapatos modelo Lorenzo de Jessica Charmandi que estrenó en noviembre del 2020. El toque especial de este look llegó con la chamarra colegial que utilizó. Según recordó Scobie, se trata de una chaqueta que recibió como regalo durante un debate al que asistió en un colegio de Reino Unido en marzo del 2020, justo antes de partir hacia Estados Unidos.

Durante el panel organizado por su fundación, Meghan decidió mostrar una faceta más sofisticada. Para esta ocasión, la esposa del Príncipe Harry eligió un total look de la firma Altuzarra. Meghan llevó un traje en marfil impoluto compuesto por un blazer off the shoulder con botonadura en el mismo color al frente. La pieza clave de este look se destaca por sus proporciones, al dejar completamente al descubierto los hombros pero cayendo sobre la cadera como se llevaba en los años 90s. Aunque es la primera vez en la que se ve a Meghan llevando este look, se sabe que es una pieza de colección anterior y aunque originalmente tenía un precio de 2,195 dólares (alrededor de $39,375 pesos mexicanos), en las poquísimas tiendas en línea en las que todavía se anuncia en este momento, aparece en 1,317 dólares (poco más de $23,600 pesos mexicanos), aunque ya está agotado. El traje se completa con unos pantalones de pierna ancha que se vendían por 1,275 dólares (aproximadamente $22,872 pesos mexicanos), que tampoco se encuentran disponibles en este momento.

Como complementos, Markle llevó unos zapatos modelo Purist 105 de Aquazzura, que tienen un precio de alrededor de $12,700 pesos mexicanos y sus aretes en forma de daga con esmeraldas de Sarah Hendler, de 2,250 dólares ($40,362 pesos, aproximadamente), que estrenó en abril del año pasado. El toque final fue una delicada gargantilla en oro con una pequeña esmeralda que combinaba con sus pendientes.

