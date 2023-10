Kate sorprende en el color al que menos recurre y luciendo unos aretes muy significativos

Dentro de las causas cercanas al corazón del Príncipe William y la Princesa de Gales, Kate Middleton, está sin duda alguna su lucha por la difusión sobre la importancia que tiene la salud mental. Es por esto que no ha sorprendido que hayan querido conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental en conjunto, con una visita a Factory Works en Birmingham, para participar en un panel de discusión, además de algunos workshops en los que se tocaron los temas de las emociones, las relaciones y la acción en comunidad cuando de esta situación se trata. Como suele ser en estas ocasiones, los Príncipes de Gales se mostraron sumamente empáticos al escuchar las experiencias de los participantes, mientras que Kate dio un discurso a los jóvenes reunidos. En él, no solamente reconoció cómo los esfuerzos de muchas personas han cambiado el escenario que había hace algunos años, sino que tanto ella como William se ven inspirados al ver gente joven, liderando el cambio hacia el futuro cuando de salud mental se trata. “Como generación, ustedes valoran y hablan más de la salud mental que cualquiera antes que la suya, algo que en verdad admiro y aplaudo”, dijo a los jóvenes, a los que instó a ver un panorama más grande, y trabajar en camino a un mundo más sano. Al tratarse de una ocasión como ésta, la Princesa apareció en una versión sobria y formal, pero lo que llamó especialmente la atención es que quiso hacer un guiño sumamente significativo a través de los pendientes que lució.

Los aretes con un guiño especial de Kate

A pesar de que es muy común que todas las piezas que Kate lleva en su look sean muy comentadas, los aretes que lucía esta mañana tenían un significado sumamente especial detrás de él. Hace algunas semanas, cuando la Princesa estaba en un evento, se acercó a ella la coach Sarah Renton, quien llevaba un presente para ella. No es común que los royals reciban un regalo, de hecho, en muchos casos no lo pueden aceptar, pero esta vez había un motivo muy importante detrás del gesto. La coach entregaba a la Princesa unos aretes, de los que explicó después a la prensa: “Mi hija Issy se quitó la vida. Las ganancias de los aretes van directo a una caridad llamada Brave Minds, una caridad de salud mental que ayuda a niños de las plataformas de los clubs de rugby”.

Sobre su hija, la coach Renton explicó: “Era maravillosa, Issy, una verdadera bocanada de aire fresco. Tenía amigos maravillosos, se rodeaba de la mejor gente. Estaba apropiándose de su vida, iba tan bien en sus exámenes, le iba bien en el programa élite de rugby, jugaba touch rugby para Inglaterra y ganó una medalla de oro en verano. Pero, también estaba luchando contra la depresión. Todo era más difícil de lo que suponía que fuera. Pensamos que obviamente lo estaba pasando mejor de lo que estaba”. Después de relatar su historia a Kate, la Princesa le dijo que utilizaría los aretes en el futuro, pero nadie imaginó que esperaría al Día Mundial de la Salud Mental, haciendo resonar un fuerte mensaje sobre la importancia de tratar estos temas y evitar así desenlaces trágicos como el de Issy.

El look de la Princesa de Gales

Manteniendo la línea business smart que ha lucido en las últimas semanas, Kate ha vuelto a combinar un blazer con pantalones de vestir. Aunque en esta ocasión no apostó por un traje sastre como lo ha hecho en sus compromisos más recientes, sí que dio una sorpresa al llevar uno de los colores al que menos recurre dentro de su clóset. Acostumbrada a llevar tonalidades y estampados diversos, la realidad es que muy pocas veces se le ve luciendo tonos que van del amarillo al naranja, los cuales suele reservar para sus viajes internacionles a lugares que ameriten un destello de color. Dentro de Reino Unido, también tiene una pieza en uno de estos tonos que solamente le habíamos visto en una ocasión anterior a mediados de este año. Se trata del saco modelo Mya de LK Bennett, con un solo botón al centro, que ha pasado de su precio original de 359 libras esterlinas (alrededor de $7,928 pesos mexicanos) a 179 libras esterlinas (aproximadamente $3,953 pesos mexicanos), eso sí, ante una segunda aparición de Kate en él, está agotado en todas sus tallas.

En esta ocasión, en vez de combinarlo con blanco y sus famosos tenis Veja, como lo hizo en mayo pasado, decidió apostar por contrastarlo completamente con piezas en negro, un jersey delgado de Boden y unos pantalones de vestir de Roland Mouret, con sus infaltables tacones Gianvito 105 de Gianvito Rossi.

