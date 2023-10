El amor le sienta bien, la Princesa Beatriz se va de cita con Edoardo Mapelli Mozzi

Mucho se ha comentado que desde su boda, hace tres años, la Princesa Beatriz se ve mucho más cómoda en su papel, lo que le ha permitido mostrarse más dueña de la situación en sus apariciones públicas, sobre todo aquellas en las que aparece acompañada por su marido, Edoardo Mapelli Mozzi. Por supuesto, esta seguridad que le ha llegado también con la vida adulta y su maternidad, viene acompañada de una imagen muy estilosa, que no ha dejado a nadie indiferente. Aunque Beatriz suele combinar algunas piezas que llevan varios años en su guardarropa, parece que ha logrado adaptar su propio estilo, capturando las miradas en las distintas apariciones que tiene, tanto en Reino Unido, como en el extranjero. A pesar de que Beatriz no tiene una posición oficial en la vida pública de la Familia Real británica, en las ocasiones en las que le toca representar a la corona por alguna situación especial, muestra que tiene todas las herramientas para desempeñar este papel en caso de que sea necesario. A la par de algunas de estas apariciones con las que ha tenido que cumplir a lo largo de los últimos años, más allá de los compromisos familiares de los Windsor, Beatriz y su marido se han ganado también un lugar en las alfombras rojas más importantes de la escena social londinense. Si hace unas semanas, se les veía en un evento de moda junto a la Princesa Eugenia, en esta ocasión, la pareja ha asistido en solitario a la gala Art of Wishes en el hotel Raffles, de Owo, en Londres. Fue ahí en donde no solamente se les vio de lo más enamorados, sino que también dieron muestra de su estilo personal en una noche en que dejaron a los chicos en casa, Wolfie, el primogénito del empresario italiano, y la pequeña Sienna, primera hija de la Princesa Beatriz.

El look de la Princesa Beatriz

Fiel a su estilo, Beatriz eligió una combinación que mezcló a la perfección lo clásico y romántico de su clóset para las ocasiones especiales, con un toque casual de su clóset personal. La pieza clave de este look fue el vestido de encaje guipur de Self Portrait, una de las marcas predilectas de Beatriz, y muy socorrida por el resto de las royals. El diseño que juega con transparencias gracias al encaje, cuenta con una falda midi con vuelo y un cinturón que enfatiza la figura, además de un detalle al cuello. Aunque no se lo habíamos visto en público antes, todo apunta a que este modelo es de una colección anterior de la marca británica y ya no se encuentra disponible para su compra.

Beatriz quiso romper con la formalidad del diseño, agregando sobre sus hombros una chaqueta de tweed con un detalle en una cadena plateada, de la firma Alice and Olivia. Al igual que el vestido, esta chaqueta modelo Zeta es de una temporada anterior de la marca, por lo que ya no se encuentra disponible en estos momentos.

Los complementos de Beatriz

Parece que todas las piezas del look que la nieta de la Reina Isabel quiso llevar esta noche fueron retomados de su clóset, pues para el bolso retomó de su firma favorita de estos accesorios con un modelo Postbox de Anya Hindmarch. A diferencia del resto de las bolsas que se le han visto en los últimos meses de esta marca, el clutch de esta noche en blanco con azul marino, ya no se encuentra disponible.

El toque final de su noche de cita con su marido, fueron unos tacones Ralph and Russo modelo Empire en azul pálido que combinaban a la perfección con su vestido, y que también le hemos visto en otras ocasiones. Estos famosos zapatos que se distinguen por la columna de metal que llevan en su tacón tienen un significado especial en el corazón de la Princesa, pues fueron los que utilizó en la boda de su hermana menor, la Princesa Beatriz, en octubre del 2018. Desde aquella ocasión, se los hemos visto en dos ocasiones, la más reciente en la boda del Príncipe Hussein y Rajwa en Jordania.

