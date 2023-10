El look de Máxima de Holanda que vas a querer llevar este otoño

El cambio de temporada es la ocasión perfecta para que las royals muestren una faceta diferente de sus clósets. Mientras que parece que la tendencia que ha inundado los palacios son los trajes sastre en todo tipos de colores y estilos, en el caso de Máxima de Holanda hay un sello muy particular en su guardarropa que no pierde a pesar de la evolución de la moda. Es bien sabido aquel lema de que para Máxima ‘más es más’, amante de los accesorios y los destellos de color, la alegría con la que vive la vida se ve plasmada en las piezas que lleva. La esposa del Rey Guillermo Alejandro no le teme al color ni al tamaño, entre más grande y más combinado, mejor para ella. Pero cuando comienza el cambio de temporada, se ve a una Máxima más suave y reservada, con una paleta de colores mucho más serenos. El carmín, el azul marino y el tono camello son los predilectos para los últimos meses del año cuando de Máxima se trata y este año, no habrá excepción en esa norma no escrita. Para muestra de esto, la aparición que la Reina de los Países Bajos realizó este jueves al Centro de Expertise Aplicado en la Inteligencia Artificial de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam. Como es bien sabido, la Reina tiene un lado metodológico -especialmente enfocado en la economía- que la hace tener una gran afinidad por las instituciones universitarias, las cuales visita con gran interés, como sucedió en esta ocasión en la que estuvo en el Smart Asset Management Lab, aprendiendo del avance tecnológico que han desarrollado. En un día por demás agitado, por la tarde se le vio visitando FIXbridge, una organización que lleva medidas de ahorro de energía a los hogares. Para una ocasión como ésta en su calendario, Máxima recurrió a una práctica, pero muy estilosa combinación, que tú podrás replicar fácilmente, pues la pieza clave se encuentra disponible en este momento en nuestro país.

Una de las claves en el estilo de Máxima son los bloques de color, cuando no recurre a sus vivaces estampados, le gusta coordinar las piezas de su atuendo en un par de combinaciones que le permitan casi siempre, llevar a juego los zapatos con el bolso, y en ocasiones más formales, con el sombrero y los guantes. Fue precisamente a este truco que recurrió esta semana, llevando como hilo conductor el negro, destacando así la pieza principal de su look que iba en otro color.

La blusa que eligió para esta aparición fue una negro con un moño al cuello, al parecer se trata del modelo Bow Voile de la firma Coss y se puede conseguir por 135 dólares ($2,468 pesos mexicanos). A juego con ella, Máxima llevaba unas dramáticas botas de piel modelo Laura 85 de Gianvito Rossi, que estrenó en mayo del 2020 y ha usado en repetidas ocasiones desde entonces. El último elemento en este color que mantenía el mismo tema, era su bolso vintage de la marca Susan Gail con el mango y broche de bambú. Esta pieza hizo su debut en el clóset de Máxima en diciembre del 2013 y desde entonces la ha mantenido en perfecto estado para seguir luciéndola.

Uno de los colores que más le gustan a Máxima, es sin duda el tono camel, que lleva en todo tipo de prendas, pero especialmente en pantalones, por lo que no ha sorprendido que quisiera dar un giro a sus complementos en negro con una pieza camello. En esta ocasión eligió una falda midi de lana con bolsas cuadradas al frente y una apertura por en medio de las piernas hasta las rodillas. El modelo te puede parecer conocido porque es casi idéntico a uno de la temporada actual de Massimo Dutti, se puede conseguir en nuestro país en todas sus tallas por $2,295 pesos mexicanos. La versión de Máxima -de la misma firma- que estrenó en febrero del 2022, tiene la única diferencia de que sus bolsas no tienen la parte superior marcada como la de la nueva temporada.

