El traje sastre de Rania de Jordania que trae de cabeza al mundo de la moda

Entre las royals, los trajes sastre son ideales para los compromisos formales, por lo que no ha sido una sorpresa que esta temporada se haya convertido en su opción predilecta. Rania de Jordania, una de las representantes de las casas reales más estilosas, no ha sido indiferente a esta tendencia. Si durante los años se le ha visto en un sinfín de ocasiones luciendo trajes, en las últimas semanas ha decidido ir experimentando con ellos en distintos colores y siluetas, pero nunca de forma tan drástica como lo hizo apenas hace unos días, encantando a los amantes de la moda. Fue a su vuelta de Nueva York, en donde estuvo hace unos días cumpliend con una agitada agenda en la que incluso se encontró con Jill Biden y Matilde de Bélgica, que la esposa de Abdalá de Jordania se presentó en la One Young World Summit en Belfast, Inglaterra, en la SSE Arena. Durante esta cumbre de jóvenes, la Reina de Jordania fue una de las encargadas en dar un discurso, en el que buscó inspirar a los jóvenes líderes del mundo ahí reunidos. Si ésta parecía una aparición con muchas más que Rania tiene en su calendario, apenas tres semanas antes, había dado un discurso similar a jóvenes en Londres, lo que llamó especialmente la atención, además de su mensaje, fue el traje que decidió llegar. Y es que si parece que se ha visto todo cuando de trajes sastre se trata en los clósets de las royals, Rania decidió darle un giro por completo a este modelo, al elegir un traje de Dior diseñado para hombres.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Rania de Jordania celebra sus 53 años con su hijo y su nueva nuera

La propuesta de moda de Rania de Jordania en su visita a Japón

El traje para hombres que ha llevado Rania

A simple vista, por las proporciones del diseño, parecía que el traje de Rania de Jordania era uno más de su clóset. Le quedaba perfectamente estilizado, el corte era favorecedor y nada parecía fuera de lugar. Pero el detalle de las mangas removibles, que se puede ver a través de unas cintas, fue la clave para descubrir que se trata de un modelo que Dior creó para su colección masculina. El modelo fue presentado en el desfile de la firma de otoño / invierno 2023. Aunque tanto en la pasarela, como en el sitio web de la marca, el diseño fue presentado con las solapas levantadas y sostenidas con un broche, Rania ha preferido lucir el saco de forma tradicional, también ha elegido los pantalones en unas proporciones más estilizadas, lejos de la versión oversize que se vio en el show.

El saco que se encuentra a la venta en estos momentos en la tienda digital de la marca tiene un precio de $3,000 dólares (alrededor de $54,854 pesos mexicanos), las mangas removibles que se compran por separado se pueden conseguir por 1,300 dólares (algo así como $23,770 pesos mexicanos) y los pantalones de 1,650 dólares (poco más de $30,000 pesos mexicanos). Todas las piezas están hechas de lana virgen en color gris, por lo que es ideal para las temperaturas que comienzan a bajar, sobre todo en aquel lado del mundo.

VER GALERÍA

El abrigo de Rania de Jordania que no ha dejado a nadie indiferente

Los estilosos complementos de Rania

Rania combinó este look que ha dado tanto de qué hablar con los zapatos Gianvito 105 de Gianvito Rossi, que se han convertido en los favoritos de las mujeres de la realeza desde que la Princesa de Gales los tomó como sus predilectos. Mientras que su bolso fue un elegantísimo modelo Olimpia de Bottega Veneta, adornado con bordados florales sobre el famoso tejido utilizado por la marca. Aunque es la primera vez en la que se ve a Rania llevar este modelo dentro de su famosa colección de bolsos de diseñador, se trata de una pieza que ya no se encuentra en circulación. En este momento, la única manera de hacerte de uno de estos bolsos es a través de las tiendas de reventa, que manejan esta pieza como un producto vintage, lo que hace pensar que lleva varios años en el clóset de Rania, aunque hasta ahora se ha visto en público. Como complementos, la Reina de Jordania lució su anillo de Joséphine Aigrette de la marca Chaumet, con una perla, y un collar que sumaba feminidad a su imagen. Un detalle que no pasa desapercibido, es que tal como lo vio en pasarela, Rania también quiso sumar un broche a su saco, para replicar la imagen que buscaba la marca.

VER GALERÍA