Una nueva polémica rodea al Príncipe Harry y Meghan Markle

Si ha habido una constante en la vida del Príncipe Harry y Meghan Markle desde que comenzaron su relación, esa es que sin importar lo que hagan, siempre habrá una polémica a la vuelta de la esquina que los llega a alcanzar. Algunas de ellas, impulsadas por algo que ellos han desencadenado, como las denuncias que el Príncipe Harry tiene contra tres tabloides distintos en Reino Unido, o la demanda que Meghan interpuso en contra de uno de ellos; aunque muchas otras se dan de forma lejana a ellos. En las últimas semanas, la pareja había estado bajo el foco público, ante su presencia en los Invictus Games de Düsseldorf, hasta donde el Príncipe llegó después de hacer una parada en Reino Unido, y en donde lo alcanzó su esposa unos días después para robar todas las miradas. De vuelta en casa, la pareja participó en otro compromiso público, al asistir a un evento de beneficencia que organiza Kevin Costner en su residencia para recaudar fondos para los trabajadores de los servicios de emergencia en Santa Bárbara, California. Ahí se les vio acompañados de sus amigas, Oprah Winfrey, Ellen Degeneres y Portia de Rossi. Mientras esto sucedía en California, se descubría también que de regreso de Alemania, la pareja había hecho una parada en Portugal, en donde aparentemente se reunieron con la Princesa Eugenia y su esposo, que viven en aquel país desde hace algún tiempo. Si bien, todas la información alrededor de Harry y Meghan parecía de lo más mundana, las cosas se agitaron ante un reporte de uno de los tabloides contra los que se encuentran enfrentados. Y es que surgió cierta información que ha puesto a la pareja en la mira.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El look que Meghan Markle eligió para su aparición con Kevin Costner

El estiloso look de Meghan Markle para la clausura de los Invictus Games

La nueva controversia de Harry y Meghan

El Daily Mail, uno de los tabloides británicos que se encuentran demandados por el Príncipe Harry y contra el que Meghan Markle ha ganado una querella en el pasado, ha dado a conocer una serie de correos electrónicos en lo que se dejan ver las peticiones que el equipo de la pareja hizo durante la visita de los Sussex a un colegio en Nueva York, que fue grabada en el 2021 para su documental de Netflix. Esto podría parecer poca cosa, pero los detalles fueron los que llamaron ampliamente la atención.

El intercambio de correos pasa por el proceso natural de este tipo de situaciones, la elección del colegio, la decisión de que medios estarían invitados -el tabloide asegura que los británicos quedaron fuera-, lo que ha sido reportado en medio de esta controversia es que los estudiantes y maestros del colegio al que acudieron, localizado en Harlem, tuvieron que firmar una responsiva en la que se les solicitaba, no solamente no hablar sobre el proyecto que debía mantenerse en completa confidencialidad, sino también que no hicieran ‘comentarios negativos, derogatorios o no favorables’, sobre los involucrados en la producción. De forma importante, en esta forma se deja ver que los alumnos y maestros no fueron informados para qué sería la grabación, solamente se dejó claro que se trataba de un proyecto que podía ser publicado posteriormente -como sucedió en diciembre del 2022-.

VER GALERÍA

La versión formal de Meghan en los Invictus Games

Los detalles de aquella visita

Según se deja ver a través de los correos, la planeación de esta visita comenzó seis meses antes, bajo el cargo de Toya Holness, una de las personas del equipo de relaciones públicas de los Sussex. Aparentemente, era la persona ideal para esta tarea, pues antes había trabajado con el New York City Department of Education. Como suele suceder en este tipo de eventos, se puede ver a través de los correos que el equipo se hizo cargo de la decisión sobre todos los elementos que se vieron de ese día, desde la carpa hasta la alfombra y los sillones, en los que los niños se sentaron para escuchar a Meghan leer su libro The Bench. Como ha de recordarse, en aquel entonces se mantenían las precauciones por el Covid 19, por lo que el evento se llevó a cabo al aire libre.

Otro aspecto que parece común en estos eventos, pero que fue replicado por el tabloide británico es que, en la correspondencia se pide que la descripción de esta aparición pública se trate como algo más ‘sustancial’ que solamente la lectura del libro, para que en los medios se replique como ‘un apoyo de la comunidad a las artes’. A pesar de que todas estas cuestiones parecen de lo más mundanas, ante el reporte del tabloide, no han faltado las reacciones y las críticas, que parecen no perturbar a la pareja. Mientras esto sucedía, Meghan ha enviado una felicitación a la organización benéfica Smart Works, de Gran Bretaña, a la que ha apoyado desde su matrimonio con el Príncipe, por sus primeros 10 años de labor.

VER GALERÍA