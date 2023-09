La razón por la que la Kate Middleton no podrá acompañar al Príncipe William a Singapur El Príncipe William viajará a Singapur para la nueva edición del Earthshot Prize, pero la Princesa de Gales, Kate Middleton, no podrá estar con él

Apenas hace unos días, el Príncipe William viajaba a Nueva York como parte de su iniciativa Earthshot Prize, reuniéndose tanto con personas que representan algunas de las causas en favor del medio ambiente, como importantes personalidades del ámbito internacional que pueden apoyarlo en su cruzada. Mientras esto sucedía del otro lado del mundo, su esposa, la Princesa de Gales -Kate Middleton- continuaba con su agenda en Reino Unido, con un par de apariciones ligadas a sus causas públicas. La pareja ha mantenido una agitadísima agenda desde que en septiembre del 2022 recibieran sus nuevos nombramientos como Príncipes de Gales, y parece que con el paso del tiempo esta responsabilidad únicamente crece, pues no solamente se hacen cargo de las causas que tienen de forma personal, sino también las que poco a poco les han ido aumentando en su faceta de herederos al trono, representando a la corona británica. Con esto en mente, se espera que las próximas semanas sean especialmente agitadas. Se ha anunciado ya que el mandatario de Corea del Sur ha aceptado una invitación por parte del gobierno británico, por lo que se espera que en noviembre haya todo un despliegue de una visita de Estado, con un banquete de tiaras y vestidos en el Palacio de Buckingham incluido. A esto se suman sus agendas tradicionales, pero también su faceta de padres. Y es que ante el inminente viaje que el Príncipe William realizará a Singapur para la edición de este año de su Earthshot Prize, será justamente el calendario de sus hijos el que hará imposible que la Princesa de Gales pueda desplazarse a Asia con él, como lo hiciera en la edición del año pasado, que se llevó a cabo en Estados Unidos, cuando Kate sorprendió en un llamativo diseño en verde.

Por qué Kate no podrá viajar con William a Singapur

El viaje está programado para el próximo 7 de noviembre y HELLO! ha confirmado que la Princesa no se desplazará con su marido. Según se entiende, la razón es una sumamente personal, y es que su primogénito, el Príncipe George, se encontrará en plena semana de exámenes y la Princesa se quedaría en Reino Unido para apoyarlo. Ha de recordarse que el pequeño de 10 años se encuentra cursando el 6° año en la escuela de Lambrook en Berkshire, a la cual él y sus hermanos atienden desde septiembre del 2022, cuando su vida dio un giro significativo.

Después de haber pasado varios años viviendo en Londres, la familia decidió mudarse a Berkshire, en los alrededores del Castillo de Windsor, en donde en ese entonces estaba viviendo la Reina Isabel tras la pandemia. Desgraciadamente, justo cuando los tres niños Gales comenzaban sus primeros días de clases en un nuevo colegio, en el que por primera vez el Príncipe Louis se unía a sus hermanos mayores, llegó la triste noticia de la partida de Isabel II, por lo que la familia vio truncados sus planes de pasar más tiempo cerca de la monarca con los niños.

El último viaje internacional de los Príncipes de Gales como pareja en los últimos meses, más allá de su visita personal a Escocia durante las vacaciones de verano, se dio en Jordania, cuando William y Kate fueron parte de los invitados a la boda real del Príncipe Hussein y su esposa Rajwa. En aquella ocasión, como pocas veces, los Gales se unieron a la delegación de royals que hicieron el viaje, con un especial momento entre William y Hussein que hizo evidente la cálida relación que mantienen, al compartir el mismo destino.

Que si no se podrá ver a la Princesa de Gales haciendo el viaje a Singapur con su marido, esto no significa que en estos días no se podrá ver a la pareja en compromisos en conjuntos en su país, como ha sucedido esta semana en el Castillo de Windsor. De forma privada, la pareja se ha reunido con Tim Cook, CEO de Apple, para discutir temas sobre el medio ambiente, la salud mental y otros asuntos de interés. Ha sido el mismo Tim, quien durante el viaje que está realizando por distintas ciudades de Europa, compartió una fotografía junto a los Príncipes de Gales, junto a la que escribió en su cuenta de X: “Fue un verdadero honor el encontrarme con el Príncipe y la Princesa de Gales. Tuvimos una maravillosa y amplia discusión sobre el medio ambiente, la salud mental y otros asuntos que nos interesan mucho a nosotros”.

Ésta no es la primera vez que la pareja tiene alguna relación con la importante marca estadounidense, con el Príncipe William colaborando con ellos en un episodio de Time to Walk para Apple Fitness+ en diciembre del 2021. En aquel entonces, en esos capítulos se ofrecía apoyo en cuanto a salud mental, uno de los temas más ligados a los Príncipes de Gales desde hace varios años, por lo que no sorprende que en esta ocasión, la plática haya vuelto a estar sobre la mesa.

