El casual peinado de Kate para mostrar su faceta más maternal cómodamente

Cada aparición de la Princesa de Gales, Kate Middleton, se encuentra bajo el completo escrutinio, sobre todo de los fieles seguidores de su estilo, que no pierden detalle de cada una de las piezas que lleva y cómo las combina, para poder aplicar estas guías en su propio guardarropa. Tal vez es por esto que Kate suele ser discreta cuando de moda se trata, apostando en muchas ocasiones por los mismos modelos en distintos colores y recurriendo a elementos que le han funcionado en el pasado, a sabiendas de que no puede haber un paso en falso cuando de su imagen se trata. Curiosamente, a pesar de que para mantener dicha imagen, no suele hacer cambios drásticos cuando de su famosa melena se trata, en las últimas semanas se le ha visto probar con dos nuevos estilos, dando un toque fresco a su rostro. El primero y más comentado fue el que tuvo hace un par de semanas, cuando decidió incorporar un fleco mariposa a su melena, enmarcando su rostro de una manera diferente. Aunque desde su matrimonio hace más de una década en algunas ocasiones se le ha visto llevar fleco, esta vez apostaba por una versión más marcada, con inspiración de los años 70s. Por supuesto, para nadie pasó desapercibido el cambio, sobre todo porque a través de los años, las únicas veces en las que Kate hacía un movimiento drástico en su cabellera, era cuando iba a anunciar alguno de sus tres embarazos -momentos en los que llevó el cabello más corto-. Aunque han pasado unos días desde esto, ahora parece que Kate está jugando con su nuevo corte y es que ha decidido aparecer esta mañana luciendo un peinado más fresco y casual, que le permitió disfrutar al máximo de su lado más maternal, el que aparentemente es su favorito de puertas adentro.

El nuevo peinado de Kate Middleton

Esta mañana, la Princesa de Gales asistió al Orchards Centre de Sittingbourne, Kent, para asistir a una sesión de desarrollo sensorial para niños. Lejos de su envidiada melena suelta, que en las últimas semanas ha llevado con rizos ligeramente marcados, se le vio llevando un moño bajo. Aunque siempre que utiliza un tocado o sombrero, luce un peinado de este estilo, esta vez decidió hacerle un cambio al apostar por una versión más relajada. Si bien, en la parte del moño se veía un complejo tejido, en la parte frontal se le vio llevando una raya en medio para dejar a su fleco ser el total protagonista del peinado.

Al parecer, la decisión de este peinado radicó en las necesidades de esta aparición, pues a sabiendas de lo mucho que disfruta pasar el tiempo con los más pequeños, no sorprendió ver a Kate en cuclillas jugando con los niños y disfrutando del tiempo con los bebés que acuden a estas sesiones. En esta aparición conoció más del trabajo que se hace en el lugar en cuanto al apoyo a niños con necesidades especiales de aprendizaje y discapacidades, pero sobre todo se mostró cálida y cercana con los niños que estaban en su clase, escuchando atenta a la situación de sus padres.

El look de Kate para esta sesión relajada

En esta ocasión, la Princesa de Gales tenía que dar la formalidad a su aparición, al tratarse de un compromiso público, pero también mantenerse cómoda para poder participar en todas las actividades. Es por esto que Kate decidió recurrir a una de sus combinaciones ganadoras, llevando un sencillo blazer de imitación tweed de Zara en carmín, que le hemos visto en otras ocasiones durante apariciones casuales, combinado con unos pantalones de vestir en negro y un delgado jersey en beige, elementos que suele llevar en la temporada otoñal año con año. Manteniendo este mismo aire relajado, en vez de sus acostumbrados tacones, se le vio luciendo unas ballerina flats en acabado en punta con un broche de Boden, que también se le han visto en otras ocasiones. El toque final de este look fueron sus arracadas trenzadas de Spells of Love.

Como suele ser cuando tiene eventos en los que hay niños involucrados, Kate mostró su faceta más maternal. Es bien sabido que, la Princesa no solamente disfruta ampliamente del tiempo que pasa con sus tres hijos, sino que además tiene un especial interés por la vida temprana en general, convirtiéndola en una de sus plataformas públicas más importantes. Es por esto que no es raro escucharla comentando algún aspecto de la maternidad, aunque pocas veces se tiene registrado que hable de los episodios que vivió durante sus embarazos con la hiperémesis gravídica que sufrió, como ha hecho en esta ocasión. El padre de una de las niñas con profundos problemas de aprendizaje se acercó a la Princesa y le contó que su esposa había pasado por el mismo padecimiento, narró el momento: “Fue lindo conocerla. Cuando le dije que mi esposa tuvo hiperémesis gravídica, toqué un nervio en ella. Podías ver su expresión de ‘yo pasé por eso’. Me dijo: ‘Tuve eso, sé cómo es’. Podías ver la conexión en el hecho de que mi esposa haya pasado por todo eso. En verdad resonó conmigo. Es una mujer agradable”, dijo Steve Ikebuwa, según los medios que acompañaron a la Princesa en la visita.

