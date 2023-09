El traje que Kate ha recuperado de su colección

El clóset de la Princesa de Gales, Kate Middleton, es uno de los más admirados y seguidos del mundo. Aparición con aparición, las miradas se posan sobre ella para analizar cada más mínimo detalle de su look, y no es extraño que desde hace más de una década siga vigente el Kate Effect, con el que las piezas que lleva vuelan de los aparadores en cuestión de minutos. Tal vez es por esto que a lo largo de los años, Kate ha buscado apostar por combinaciones y elementos base que lleva en todo momento. Sus zapatos de cabecera, los Gianvito 105 de Gianvito Rossi, son tan versátiles que el resto de las royals los han adoptado con los brazos abiertos. La silueta ceñida al cuerpo y con faltas por debajo de la rodilla para las versiones más clásicas de sus looks, han sido también norma alrededor de las casas reales europeas, mientras que su larga melena es analizada hasta al más mínimo cambio, como recientemente, cuando sumó un fleco mariposa muy al estilo de los años 70s. Es por esto que no ha llamado la atención que en los últimos años, cuando la temporada lo permite, añade los trajes sastre a su guardarropa - cuando las temperaturas bajan, las blusas cambian por suéteres y los sacos por abrigos-, pero nunca antes como en las últimas semanas. Pareciera que siguiendo el paso de la Reina Isabel que utilizaba sus abrigos y sombreros en toda la gama del arcoíris, la Princesa de Gales está recorriendo toda la paleta de colores a través de sus trajes. Si hace unos meses se le veía en un vibrante rosa ideal para el verano, hace unos días apostaba por el arena y esta mañana ha aparecido con un nuevo modelo en verde, por supuesto, antes de esto se ha pasado por el rojo, blanco, negro, azul marino y un sinfín de tonos más. ¿Cuál es el traje que Kate acaba de retomar de su colección?

El traje de Kate, la Princesa de Gales

Esta mañana, la Princesa de Gales realizó una visita a la fábrica textil AW Hainsworth, en Leeds, Lancaster. Además de conocer más sobre las prácticas sustentables que manejan en este lugar y el trabajo que tienen transmitiendo el oficio textil a las nuevas generaciones, ésta era una aparición significativa, considerando que hace seis décadas, esta fábrica dejó las manos de su propia familia para pasar a las de los dueños actuales. Según se ha reportado, Noel Middleton, el bisabuelo paterno de la Princesa vendió William Lupton & Co a la ahora conocida empresa AW Hainsworth, después de haber pertenecido a la familia por más de 160 años.

Considerando la ocasión, todo apunta a que la esposa del Príncipe William decidió apostar por lo mejor de la costura británica. Eso sí, manteniendo la línea que ha llevado a través de los años, Kate recurrió a una pieza que había usado ya hace algunos años y a la que dio un giro a través de las prendas con las que la combinó. En esta ocasión, se vio a Kate llevando el traje sastre en verde que se le vio en enero de este año durante un video promocional de Shaping Us, así como en marzo en el retrato en el que posó con su marido y los Príncipes Herederos de Noruega, Haakon y Mette-Marit. Se trata de una chaqueta con botonadura en café de Burberry a juego con pantalones de pierna amplia de la misma firma británica en un tono de verde musgo.

Los complementos de este look

Si en sus otras dos apariciones con este traje, Kate lo ha combinado tanto con un suéter como con una blusa de moño al cuello en verde, en esta ocasión decidió contrastarlo con el que parece ser su body en cuello en V de Holland Cooper en blanco. De esta manera, Kate ha seguido la pauta que ha mantenido con el resto de los trajes que ha lucido en las últimas semanas.

Como complementos, se le vio llevando sus tacones cuadrados en verde modelo Josie de Emmy London, que aunque la metieron en aprietos en un momento que la Princesa se tomó con humor, son su opción cómoda cuando hay que caminar largas distancias. Sus aretes fueron el modelo The Rosalia de Shyla, hechos en chapa de oro y perlas de río, con un precio de 68 libras esterlinas (alrededor de $1,445 pesos mexicanos). Recurriendo a una pieza de su joyero personal, Kate combinó estos pendientes con una cadena de Laura Lombardi modelo Portrait que le vimos por primera vez en noviembre del año pasado durante su viaje a Nueva York, cuando la llevó con una chaqueta de Chanel. Para las seguidoras del estilo de Kate, esta cadena todavía se puede conseguir por 188 dólares (aproximadamente $3,284 pesos mexicanos).

