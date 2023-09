El look que Meghan Markle eligió para su aparición con Kevin Costner

Después de unos agitados días, en los que tuvo múltiples apariciones junto al Príncipe Harry en los Invictus Games, Meghan Markle ha reaparecido en California en un evento en el que el glamour no ha faltado. Si en Alemania se le vio enfundada en una profundamente estudiada maleta compuesta por looks monocromáticos construidos principalmente en colores neutros, pero apostando por un toque veraniego, de vuelta en casa, parece que Meghan ha retomado su versión otoñal. De forma curiosa, desde hace algunas semanas, cuando Meghan apareció en California, ya se le veía llevando un abrigo invernal de Max Mara, por lo que no ha sorprendido que en este nuevo compromiso, a pesar de que la temperatura rodeó los 28° se enfundó en un look completamente otoñal. El Príncipe Harry y Meghan Markle asistieron al evento One 805 Live!, organizado por Kevin Costner para recaudar fondos para los trabajadores de servicios de emergencia de la zona. Después de pasar por sus propios meses de polémica, parece que el actor de Yellowstone decidió dar vuelta a la página y encabezar este evento, en el que se dejó ver rodeado de celebridades. Oprah Winfrey, Ellen Degeneres y Portia de Rossi, amigas de la pareja, no han faltado en esta oportunidad, en la que se dice que una mesa puede llegar a costar hasta 12,000 dólares, fondos que se van para los servicios de emergencia de la zona de Santa Bárbara, en la que viven estas celebridades. La presencia de Harry y Meghan sobre el escenario del evento tuvo una razón muy especial, y ésta fue entregar un reconocimiento al actor, quien es el encargado de organizar esta iniciativa benéfica.

Tanto en el escenario, como en las varias fotografías en las que la pareja posó con los asistentes, se pudo ver a Meghan llevando un look para esta temporada. La pieza clave de este outfit fue un abrigo capa de Carolina Herrera en tweed blanco con negro con un moño a la cintura, que Meghan estrenó a principios de este año y que aunque ya no se encuentra a la venta, todavía se puede localizar en el sitio web de la marca. Por lo que se dejaba ver debajo de la capa llevaba un sencillo jersey en negro que nunca quedó al descubierto completamente. En esta ocasión, lo ha combinado con unos sencillos pantalones negros de vestir.

A pesar de tratarse de un compromiso en el que estuvo de pie en todo momento, Meghan decidió apostar por unos vistosos tacones altos. Se trata del modelo Camparimesh de Manolo Blahnik, en su versión con pulsera en el empeine. El elegante diseño se distingue por su juego de transparencias con lunares negros, dando un toque de absoluta feminidad. Su precio es de 675 libras esterlinas (alrededor de $14,319 pesos mexicanos) y todavía se pueden encontrar en el sitio oficial de la marca.

Los complementos

Como es bien sabido, Meghan suele apostarlo todo a la joyería durante sus apariciones públicas, por lo que en esta ocasión se ha dejado ver con unos pendientes modelo Oera en oro amarillo de la firma sustentable Tabayer que lucían al máximo gracias a que llevaba la melena completamente recogida en un moño bajo con una raya en medio. Por su tamaño, parece que se trata de la versión grande de estos aretes, que se puede conseguir por 5,600 dólares (aproximadamente $97,248 pesos mexicanos). También en oro dorado llevaba su infaltable reloj Tank de Cartier a juego con un brazalete Love de la misma firma. Además de llevar su anillo con diamante en corte esmeralda para el dedo meñique de Lorraine Schwartz.

En su versión más relajada, una vez pasada su aparición sobre el escenario, el Príncipe Harry no tuvo problema en enseñar algunos de sus mejores pasos con los trabajadores asistentes, mientras que Meghan repartió sonrisas y aceptó posar para las cámaras de los invitados. A diferencia de otros de los asistentes, como Kevin -el organizador- y Oprah, que presentó uno de los premios, la pareja no tomó la palabra en ningún momento. Eso sí, se mostraron de lo más cálidos al convivir con los asistentes a este evento que tomó lugar en la residencia de Kevin en California. Ha de recordarse que, este lugar se vio involucrado en la polémica recientemente al ser parte de la batalla legal entre el actor y su ex mujer, quien al solicitar el divorcio no quería dejar la casa, y después buscaría tener una mayor manutención para poder mudarse a un lugar similar, pues considera que sus hijos se han acostumbrado a ese estilo de vida.

